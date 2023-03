TP.HCM: Bắt nhóm nghi phạm trộm hai xe máy tiền tỉ

Ngày 7.3, Công an Q.11 cho biết bắt giữ nhóm nghi phạm về hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, lực lượng chức năng nhận được tin báo từ người dân bị kẻ gian đột nhập vào nhà trên địa bàn P.16, Q.11 trộm 2 xe máy hiệu Yamaha ZR Movistar (tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng).



Nghi phạm Đinh Quốc Cường được đưa về trụ sở công an để làm rõ C.T.V

Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.11 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiến hành điều tra truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Đinh Quốc Cường (40 tuổi, ngụ Q.11), Trần Minh Tân (44 tuổi) và Phan Công Dũng (37 tuổi, cùng ngụ Q.8, TP.HCM) là 3 nghi phạm thực hiện hành vi trộm cắp xe máy nói trên, nên đưa về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Cường khai nhận, khuya 4.3 nảy sinh ý định đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản. Khi đến trước căn nhà trên đường 3 Tháng 2 (P.16, Q.11), thấy nhà khóa cửa bên ngoài, Cường sử dụng kìm cộng lực cắt ổ khóa, vào nhà thì phát hiện có 2 xe máy. Trong đó 1 xe không gắn biển số. Cường đã gọi cho Dũng và Tân giúp sức cùng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Ngoài vụ trộm này, Cường còn khai nhận thực hiện một vụ đột nhập khác vào nhà dân trên đường Hồng Bàng, Q.11 để trộm xe máy. Công an Q.11 đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.