TP.HCM: Bé sinh non 30 tuần nặng 1,2 kg được cứu sống nhờ phác đồ ‘giờ vàng’

Cuộc chạy đua giành sự sống 2 giờ đầu sau sinh

Chăm sóc trẻ trong NICU

Trước đó, sau khi chào đời, em bé diễn tiến cơn nguy kịch hô hấp cấp hay còn gọi là bệnh màng trong, bệnh lý thường gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm ở trẻ sinh non. Khi phổi chưa kịp trưởng thành, các phế nang xẹp và không thể thông khí đủ để duy trì sự sống. Bên cạnh đó, bé còn bị viêm phổi sớm nặng, nên phải phụ thuộc hoàn toàn vào hỗ trợ hô hấp.

Trong phòng sinh, người mẹ vừa trải qua ca vượt cạn, chỉ kịp nhìn con thoáng qua trước khi bé được chuyển gấp sang khu hồi sức. Cha mẹ thấp thỏm chờ từng thông tin từ bác sĩ. Không khí căng thẳng bao trùm khi cánh cửa Đơn vị hồi sức sơ sinh khép lại, mọi hy vọng dồn vào đội ngũ y tế bên trong.

Trẻ được chuyển về NICU ngay sau sinh

Trong những phút đầu tiên đầy căng thẳng ấy, đội ngũ hồi sức sơ sinh đã lập tức triển khai phác đồ giờ vàng (Golden Hour) - giai đoạn can thiệp quan trọng nhất sau sinh nhằm ổn định thân nhiệt, hô hấp, tuần hoàn và các chức năng sống cho trẻ. Từng thao tác được thực hiện khẩn trương, chính xác, chạy đua với thời gian để giành lại cơ hội sống cho bé.

"Đối với trẻ sinh non nhỏ hơn 32 tuần, việc tối ưu hóa Phác đồ giờ vàng - từ ổn định hô hấp, thân nhiệt, tuần hoàn đến chăm sóc hỗ trợ, là yếu tố quyết định trong tiên lượng ngắn hạn và dài hạn", thạc sĩ, bác sĩ Trần Hà Phương Tâm, Phó khoa Nhi và sơ sinh, Bệnh viện Phương Nam chia sẻ.

Từ việc giữ ấm cơ thể, hỗ trợ hô hấp, ổn định tuần hoàn cho đến thiết lập đường truyền nuôi dưỡng, tất cả các bước đều được thực hiện khẩn trương và chính xác trong khoảng thời gian rất ngắn.

Hơn hai tháng điều trị tích cực trong lồng ấp

Với cân nặng chỉ 1.200 g, mỗi thay đổi nhỏ về nhịp thở, nhịp tim hay thân nhiệt đều có thể trở thành dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm. Các bác sĩ áp dụng đồng thời nhiều chiến lược điều trị nhằm bảo vệ những cơ quan dễ tổn thương nhất ở trẻ sinh non, đặc biệt là phổi và não bộ.

Bảo vệ phổi là chiến lược thở máy và hỗ trợ thông khí tối ưu, hạn chế tổn thương do áp lực và oxy. Bảo vệ não bộ (hệ thần kinh trung ương) là ổn định huyết động, giảm thiểu các can thiệp gây stress.

Nhờ vậy, trẻ từng bước cai dần các biện pháp hỗ trợ hô hấp, duy trì tăng trưởng và đạt các mốc phát triển thần kinh phù hợp với tuổi hiệu chỉnh. Đặc biệt, bé không mắc bệnh võng mạc trẻ sinh non (ROP) – một trong những biến chứng được quan tâm hàng đầu ở trẻ sinh rất non.

Ngoài điều trị y khoa, các liệu pháp vật lý trị liệu cũng được triển khai sớm. Bởi trẻ sinh non thường có nguy cơ chậm phát triển vận động và gặp khó khăn về chức năng hô hấp, khả năng bú, nuốt.

Sữa mẹ - nguồn dinh dưỡng quý giá cho trẻ sơ sinh

Với trẻ sinh non, dinh dưỡng không chỉ đơn thuần là nuôi dưỡng mà còn là một phần của quá trình điều trị. Các bác sĩ ưu tiên tối đa việc sử dụng sữa mẹ, nguồn dinh dưỡng được xem là quý giá hơn "vàng" cho trẻ sinh non.

Đội ngũ y tế hỗ trợ và động viên mẹ để có sữa đều đặn

Ngay từ những ngày đầu, đội ngũ y tế đã hỗ trợ và động viên mẹ để có sữa đều đặn. Nhờ vậy mà trẻ bắt kịp đà tăng trưởng, hệ tiêu hóa khỏe mạnh và nguy cơ bệnh phổi mạn cũng giảm đáng kể.

Gia đình là một thành phần quan trọng trong quá trình chăm sóc

Một yếu tố quan trọng khác trong hành trình điều trị là sự đồng hành của gia đình. Tại Đơn vị hồi sức sơ sinh - Bệnh viện Phương Nam, mô hình "chăm sóc lấy gia đình làm trung tâm" được áp dụng nhằm giúp cha mẹ trở thành một phần của đội chăm sóc.

Cha mẹ được hướng dẫn tham gia chăm sóc con hằng ngày, được tiếp xúc da kề da (Kangaroo Care), trò chuyện và vỗ về con ngay cả khi bé vẫn còn đang được hỗ trợ hô hấp.

Cha mẹ được tiếp xúc da kề da, trò chuyện và vỗ về con ngay cả khi bé đang nằm điều trị

Đơn vị cũng thực hiện mô hình chăm sóc 1:1, mỗi điều dưỡng theo dõi một bệnh nhi, nhằm đảm bảo chăm sóc sát sao và hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn chéo.

Sau hơn hai tháng điều trị và chăm sóc tích cực, em bé sinh non chỉ nặng 1,2 kg ngày nào đã tăng lên hơn 3 kg và đủ điều kiện xuất viện. Từ một em bé phải giành giật sự sống từng giờ trong lồng ấp những ngày đầu đời, giờ đây em đã có thể trở về vòng tay gia đình.

Tại Bệnh viện Phương Nam, dù đã xuất viện, hành trình chăm sóc trẻ sinh non vẫn chưa dừng lại. Việc theo dõi tái khám sinh non định kỳ trong ít nhất 2 năm đầu, đóng vai trò quan trọng để đảm bảo bé phát triển khỏe mạnh toàn diện sau này.