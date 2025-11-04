TP.HCM: Bệnh viện Phương Nam xử trí thành công ca thai kỳ nguy cơ cao, hiếm gặp

Những dấu hiệu bất thường được phát hiện sớm

Chị H. từng phẫu thuật tuyến giáp và đang điều trị rối loạn nội tiết, yếu tố khiến thai kỳ của chị được các bác sĩ tại Bệnh viện Phương Nam (thành viên Tập đoàn y tế Phương Châu) theo dõi sát sao ngay từ những tuần đầu.

"Càng đến gần ngày sinh, chúng tôi nhận thấy vị trí nhau bám thấp và dây rốn có hướng đi bất thường. Siêu âm Doppler cho thấy khả năng có mạch máu tiền đạo - biến chứng cực kỳ hiếm nhưng có thể gây mất máu đột ngột, đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con", bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Tuấn, chuyên gia Sản phụ khoa với hơn 35 năm kinh nghiệm, giám đốc Bệnh viện Phương Nam cho biết.

Mạch máu tiền đạo là tình trạng các mạch máu của dây rốn đi qua ngay trước ngôi thai, nằm dưới màng ối. Khi vỡ ối hoặc chuyển dạ, mạch máu này rất dễ bị đứt, khiến thai nhi mất máu nhanh chóng và có thể tử vong chỉ trong vài phút nếu không được xử trí kịp thời.

Cuộc mổ cân não trong giới hạn chỉ vài centimet

Nhận thấy nguy cơ cao, ê-kíp bác sĩ Sản, Gây mê, Hồi sức và Siêu âm tại Bệnh viện Phương Nam đã liên tục hội chẩn, lên kế hoạch mổ chủ động ngay khi thai đủ trưởng thành. Mục tiêu là chọn thời điểm "vàng" để bé ra đời an toàn, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ chảy máu trong phẫu thuật.

Ngày phẫu thuật, mọi bước chuẩn bị được triển khai cẩn trọng đến từng chi tiết. Do vùng tử cung tăng sinh mạch máu và dây rốn bám rìa cực dưới, bác sĩ phải tính toán chính xác vị trí rạch tử cung chỉ trong vài centimet để tránh làm tổn thương mạch máu.

"Điều khó nhất là làm sao rạch đúng vị trí an toàn mà không chạm vào các mạch máu tiền đạo. Chỉ cần lệch một chút, hậu quả có thể khôn lường. Đây thực sự là một cuộc mổ đòi hỏi sự phối hợp tuyệt đối chính xác", bác sĩ Tuấn chia sẻ.

Và rồi, tiếng khóc đầu đời của em bé vang lên trong phòng mổ, âm thanh xóa tan mọi căng thẳng, mang lại niềm hạnh phúc vỡ òa cho cả ê-kíp và người mẹ.

"Cứ mỗi lần thai máy, tôi vừa mừng vừa sợ. Mừng vì con vẫn cử động, nhưng sợ nếu có chuyện gì xảy ra thì không kịp trở tay. May mắn nhờ các y bác sĩ bệnh viện Phương Nam sát sao, tôi đã vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông", chị H. xúc động nhớ lại.

Mẹ và bé chụp hình kỷ niệm cùng bác sĩ trong ngày xuất viện ẢNH: P.C

Cá thể hóa trong quản lý thai kỳ nguy cơ cao

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Tuấn cho biết, trường hợp của chị H. là một trong những ca hiếm gặp và phức tạp. Mỗi yếu tố nguy cơ từ nhau bám thấp, mạch máu tiền đạo đến bệnh nền nội tiết đều có thể gây biến chứng riêng, nhưng khi kết hợp, chúng tạo nên thử thách đặc biệt cho đội ngũ y bác sĩ.

"Những ca như thế này cho thấy sức mạnh của sự phối hợp đa chuyên khoa, của việc chuẩn bị kỹ lưỡng và khả năng ứng phó trong từng giây phút. Cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn là mẹ an toàn - con bình an", bác sĩ nói.

Theo các chuyên gia của Bệnh viện Phương Nam, với những thai phụ có tiền sử phẫu thuật, bệnh lý nội tiết hoặc từng biến chứng trong thai kỳ, việc theo dõi sát sao từ sớm là yếu tố quyết định.

Tại bệnh viện Phương Nam, mỗi thai kỳ nguy cơ cao đều được cá thể hóa, xây dựng lộ trình kiểm tra, siêu âm và can thiệp phù hợp. Nhờ hệ thống thiết bị hiện đại, phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn cùng đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, nhiều sản phụ đã vượt qua giai đoạn thai nghén đầy thử thách để đón con trong an toàn và trọn vẹn.