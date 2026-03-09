Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

TP.HCM cấm ô tô vào Mai Thị Lựu từ 6 - 22 giờ, vi phạm phạt 5 triệu

Vũ Phượng
Vũ Phượng
09/03/2026 15:30 GMT+7

TP.HCM vừa tổ chức lại giao thông trên đường Mai Thị Lựu (phường Tân Định). CSGT lưu ý người đi ô tô cần nắm rõ quy định, tránh vi phạm.

Chiều 9.3, Đội Tuần tra dẫn đoàn, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết thành phố vừa điều chỉnh giao thông trên đường Mai Thị Lựu - đoạn đường có chùa Ngọc Hoàng thu hút đông đảo người dân, du khách.

Đường Mai Thị Lựu có chùa Ngọc Hoàng (chùa Phước Hải) thu hút đông đảo người dân, du khách - Ảnh 1.

Đường Mai Thị Lựu có chùa Ngọc Hoàng (chùa Phước Hải) thu hút đông đảo người dân, du khách

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo CSGT, đường Mai Thị Lựu có lưu lượng phương tiện lớn trong khi mặt đường hẹp, thường xuyên xảy ra xung đột giao thông, do đó, TP.HCM đã điều chỉnh tổ chức giao thông tại đây nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và tăng khả năng lưu thông.

Cụ thể, ô tô được phép lưu thông theo chiều từ đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Văn Giai. Ngược lại, ô tô bị cấm lưu thông theo chiều từ đường Nguyễn Văn Giai đến đường Điện Biên Phủ trong khung giờ 6 - 22 giờ hằng ngày.

- Ảnh 2.

Hình ảnh biển cấm ô tô, thời gian từ 6 - 22 giờ trên đường Mai Thị Lựu

ẢNH: PC08

Tại đầu đường Mai Thị Lựu giao với đường Nguyễn Văn Giai theo hướng ra đường Điện Biên Phủ, cơ quan chức năng đã lắp đặt biển báo P.103a "Cấm xe ô tô" kèm khung giờ áp dụng từ 6 - 22 giờ để người tham gia giao thông nhận biết và chấp hành.

Ngoài ra, nhằm giúp tài xế nhận biết từ xa và lựa chọn lộ trình phù hợp, hệ thống biển báo cũng được bố trí trên các tuyến đường dẫn vào khu vực.

Cụ thể, trên đường Nguyễn Văn Giai, cách giao lộ Nguyễn Văn Giai - Mai Thị Lựu khoảng 30 m, lắp đặt biển P.103b "Cấm ô tô rẽ phải", áp dụng từ 6 - 22 giờ.

- Ảnh 3.

Hình ảnh biển cấm ô tô rẽ phải từ 6 - 22 giờ trên đường Nguyễn Văn Giai

ẢNH: PC08

Trên đường Nguyễn Huy Tự, cách giao lộ Nguyễn Văn Giai - Mai Thị Lựu - Nguyễn Huy Tự khoảng 30 m, lắp biển P.139 "Cấm đi thẳng, rẽ phải" đối với ô tô trong khung giờ 6 - 22 giờ.

Tương tự, trên đường Bùi Hữu Nghĩa, cách giao lộ Bùi Hữu Nghĩa - Nguyễn Văn Giai - Mai Thị Lựu khoảng 30 m, lắp biển P.138 "Cấm đi thẳng, rẽ trái" đối với ô tô từ 6 - 22 giờ.

Việc bố trí hệ thống biển báo từ xa nhằm giúp tài xế nhận biết sớm quy định cấm, tránh phải dừng đột ngột hoặc quay đầu tại khu vực giao lộ, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Đối với các phương tiện ô tô có nhu cầu di chuyển theo hướng từ đường Nguyễn Văn Giai đến đường Điện Biên Phủ, tài xế được khuyến cáo chọn lộ trình thay thế: di chuyển ra đường Điện Biên Phủ, sau đó rẽ phải vào đường Mai Thị Lựu để tiếp tục hành trình.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô đi vào đường có biển báo cấm đối với loại phương tiện đang điều khiển có thể bị phạt trung bình 5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông khi lưu thông qua khu vực cần chú ý quan sát hệ thống biển báo, chấp hành đúng hướng lưu thông và lộ trình thay thế nhằm bảo đảm an toàn và tránh vi phạm.

Khám phá thêm chủ đề

