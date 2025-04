TP.HCM cấm xe lưu thông 5 tuyến đường để lắp trận địa pháo đón lễ 30.4

Sáng 4.4, Công an TP.HCM thông tin, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ quá trình lắp đặt, vận hành trận địa pháo lễ phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Phòng CSGT, Công an TP.HCM cấm xe 5 tuyến đường và thông tin các hướng lưu thông thay thế để người dân lựa chọn lộ trình di chuyển hợp lý.

Các tuyến đường cấm xe lưu thông

- Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội).

- Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ vòng xoay Công trường Mê Linh đến đầu cầu Khánh Hội phía Q.4, bao gồm cả đường hầm chui từ Võ Văn Kiệt, Hồ Tùng Mậu đến cột cờ ASEAN).

- Đường Hàm Nghi (đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Tôn Đức Thắng).

- Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ giáp điểm quay đầu cuối đường Nguyễn Huệ đến đường Tôn Đức Thắng).

- Đường Đồng Khởi (đoạn từ đường Ngô Đức Kế đến đường Tôn Đức Thắng).

Về thời gian hạn chế, cụ thể:

- Từ 21 giờ ngày 6.4 đến 4 giờ ngày 7.4

- Từ 21 giờ ngày 18.4 đến 0 giờ ngày 19.4

- Từ 21 giờ ngày 22.4 đến 0 giờ ngày 23.4

- Từ 21 giờ ngày 25.4 đến 0 giờ ngày 26.4

- Từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 27.4; từ 7 giờ ngày 30.4

TP.HCM cấm xe lưu thông trên 5 tuyến đường để lắp đặt trận địa pháo đón lễ kỷ niệm 30.4 ẢNH: T.N

Các hướng lưu thông thay thế

Tuyến đường từ Q.4 đi Q.1:

Lộ trình tham khảo 1: đường Nguyễn Tất Thành - đường Hoàng Diệu - đường Đoàn Văn Bơ - cầu Calmette - đường Nguyễn Công Trứ - đường Pasteur - đường Lê Lợi - đường Đồng Khởi - đường Đông Du (hoặc đường Mạc Thị Bưởi) - đường Hai Bà Trưng - vòng xoay Công trường Mê Linh - đường Tôn Đức Thắng.

Lộ trình tham khảo 2: đường Nguyễn Tất Thành - đường Hoàng Diệu - cầu Ông Lãnh - đường Nguyễn Thái Học - đường Nguyễn Thị Nghĩa - vòng xoay Phù Đổng Thiên Vương - đường Lý Tự Trọng - đường Hai Bà Trưng - đường Lê Duẩn - đường Tôn Đức Thắng.

Tuyến đường từ Q.1 đi Q.4:

Lộ trình tham khảo 1: đường Tôn Đức Thắng - vòng xoay Công trường Mê Linh - đường Hai Bà Trưng - đường Lê Thánh Tôn - đường Phạm Hồng Thái - vòng xoay Phù Đổng Thiên Vương - đường Nguyễn Thị Nghĩa - đường Nguyễn Thái Học - cầu Ông Lãnh - đường Hoàng Diệu - đường Nguyễn Tất Thành.

Lộ trình tham khảo 2: đường Tôn Đức Thắng - đường Lê Duẩn - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Nguyễn Công Trứ - cầu Calmette - đường Đoàn Văn Bơ - đường Hoàng Diệu - đường Nguyễn Tất Thành.

Lộ trình tham khảo 3: đường Tôn Đức Thắng - đường Lê Duẩn - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Lê Lợi - đường Trần Hưng Đạo - đường Nguyễn Thái Học - cầu Ông Lãnh - đường Hoàng Diệu - đường Nguyễn Tất Thành.