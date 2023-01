TP.HCM cảnh báo phương thức, thủ đoạn các loại tội phạm Tết Nguyên đán 2023

Ngày 6.1, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) phát đi cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đáng chú ý là hoạt động tội phạm núp bóng dưới hình thức công ty luật để thực hiện đòi nợ thuê; tội phạm tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá trên mạng; tội phạm gọi điện thoại mạo danh cơ quan pháp luật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua tài khoản ngân hàng...

Đòi nợ thuê dưới hình thức công ty luật

Về vấn đề này, Công an Q.Bình Tân thông tin, các đối tượng lợi dụng pháp nhân đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động, sử dụng ĐTDĐ gọi đe dọa, chửi bới xúc phạm, người vay.

Ngoài gọi điện, các đối tượng còn cắt ghép hình ảnh vu khống, đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền, người thân... để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của các tổ chức, cá nhân rồi đăng tải, phát tán trên mạng xã hội với mục đích thu hồi nợ.

Công an Q.Bình Tân cảnh báo, người dân không vay mượn tiền của các tổ chức, cá nhân không có tính pháp lý, pháp lý không rõ ràng hoặc các tổ chức có tính pháp lý nhưng hoạt động không đúng quy định pháp luật; không cung cấp, các loại giấy tờ, hình ảnh cá nhân, gia đình cho các tổ chức, cá nhân cho vay tiền không có tính pháp lý... Đặc biệt, người dân lưu ý không đăng tải hình ảnh giấy tờ cá nhân của bản thân, gia đình, bạn bè lên mạng xã hội để tránh trường hợp các đối tượng cắt ghép hình ảnh nhằm vu khống, đòi nợ.

Tội phạm liên quan cá độ bóng đá, bài bạc

Công an Q.Bình Tân cho biết, cá độ bóng đá, bài bạc là hoạt động có tổ chức, do các đối tượng người VN cầm đầu, máy chủ tại Campuchia, tổ chức cá cược ở TP.HCM và một số tỉnh lân cận với số tiền đặt cọc lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Các đối tượng có sự cấu kết chặt chẽ với nhau, phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể để quản lý tài khoản tổng, đặt cược, cung cấp mạng, dẫn dụ cho người tham gia cá độ, đánh bạc...

"Với tâm lý người chơi càng thua càng muốn gỡ nên dễ rơi vào tình cảnh nợ nần, nghĩ quẩn tự tử... đó là những hệ lụy nghiêm trọng của cờ bạc, cá độ bóng đá", Công an Q.Bình Tân cho hay và khuyến cáo, người dân cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật, tránh xa cờ bạc, cá độ bóng đá dưới mọi hình thức.

Tội phạm mạo danh công an, viện kiểm sát, toà án...

Theo đó, các đối tượng giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện thông báo tài khoản ngân hàng của nạn nhân có liên quan đến tội phạm, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng với lý do kiểm tra, xác minh nguồn gốc số tiền "sạch" để chiếm đoạt tài sản.





Sau khi hù dọa, các đối tượng gửi cho nạn nhân đường dẫn có chứa phần mềm gián điệp tên “Bộ Công an”, yêu cầu nạn nhân cài đặt ứng dụng Bộ Công an trên thiết bị điện tử. Khi nạn nhân dùng ứng dụng này để cung cấp các thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, số điện thoại, mã OTP xác thực tài khoản thì những thông tin này sẽ được truyền đến các đối tượng lừa đảo. Các đối tượng dùng thông tin nạn nhân cung cấp để đăng nhập trên website hoặc ứng dụng ngân hàng trực tuyến, chiếm quyền sử dụng tài khoản của nạn nhân, chuyển hết số tiền đến các tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Công an Q.Bình Tân lưu ý, khi gặp tình huống trên, người dân dứt khoát từ chối làm việc qua điện thoại, yêu cầu những người xưng công an, viện kiểm sát, toà án gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập đến công an địa phương nơi cư trú. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin số tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng... cần báo cho người thân, bạn bè biết khi gặp tình huống nói trên.

Tội phạm trộm cắp, cướp giật, cho vay nặng lãi, tín dụng đen gia tăng

Theo Công an Q.Bình Tân, những tháng cuối năm 2022 và cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tình hình tội phạm hoạt động trên địa bàn gia tăng với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động và liều lĩnh, như: trộm cắp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức...

Đối với tội phạm trộm cắp, Công an Q.Bình Tân cảnh báo, thường xảy ra trong thời gian từ 18 giờ - 6 giờ sáng, hoạt động theo băng nhóm từ 2 - 4 người, chạy xe rảo quanh các tuyến đường lợi dụng người dân sơ hở, quên khoá cửa, khoá xe để trộm cắp tài sản.

Đối với tội phạm cướp giật tài sản, các đối tượng thường sử dụng xe gọn nhỏ, có tốc độ cao; mặc trang phục lịch sự hoặc trang phục của các hãng xe ôm công nghệ để tránh sự chú ý của người dân; rảo quanh các tuyến đường nhất là các tuyến đường vắng canh người dân sơ hở để cướp giật.

Ngoài ra, các đối tượng còn dàn cảnh va chạm, chặn đầu xe gây cảnh lộn xộn làm nạn nhân mất tập trung để đồng bọn móc túi, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Thậm chí, khi thực hiện cướp giật không thành công, một số đối tượng còn dùng hung khí tấn công gây thương tích cho nạn nhân.

Đối với tội phạm cho vay nặng lãi, tín dụng đen, Công an Q.Bình Tân cảnh báo, ngoài việc cho vay tiền thông qua các dịch vụ tư vấn tài chính, các đối tượng còn dùng thủ đoạn cho vay tiền “siêu tốc” thông qua ứng dụng trên điện thoại, thực chất là một loại tín dụng đen biến tướng để chiêu dụ nạn nhân.

Theo đó, người có nhu cầu vay tiền chỉ cần lên mạng gõ cụm từ “vay tiền qua app” hoặc “vay online” sẽ lập tức hiện lên hàng loạt ứng dụng cho vay tiền, như: “Vaytocdo”, “Moreloan”, “VD online”... Các đối tượng đưa ra điều kiện vay tiền rất dễ dàng, không cần gặp mặt. Người vay chỉ cần tạo tài khoản, cung cấp thông tin cá nhân, gồm: hình ảnh, CMND, nơi cư trú, nơi làm việc, số tài khoản ngân hàng và đồng ý các điều khoản trên hợp đồng điện tử do ứng dụng soạn sẵn, trong đó có điều khoản bắt buộc là người vay đồng ý cho ứng dụng truy cập vào danh bạ điện thoại.

Khi đến hạn mà người vay chưa trả nợ, thì nhân viên thu hồi nợ sẽ liên tục điện thoại đòi nợ hoặc gọi cho những người trong danh bạ điện thoại của người vay đe dọa, chửi bới, yêu cầu người thân, bạn bè người vay nợ tác động người vay tiền trả nợ.