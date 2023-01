Đồng Nai: Giả danh 'thiếu tướng công an' lừa người phụ nữ 300 triệu đồng

Ngày 3.1, Công an xã Gia Tân 1 (H.Thống Nhất, Đồng Nai) cho biết vừa tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.H (69 tuổi, ngụ xã Gia Tân 1) tố giác bị kẻ giả danh "thiếu tướng công an" lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng.

Theo đơn trình báo, sáng 30.12.2022, bà N.T.H nhận được 2 cuộc điện thoại từ một người đàn ông tự xưng tên là "Nguyễn Văn Viện, thiếu tướng công an thuộc Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội".

Qua điện thoại, “thiếu tướng công an” thông báo bà N.T.H có liên quan đến một vụ án về ma túy. Sau đó người này gửi cho bà N.T.H một quyết định lệnh bắt tạm giam ghi tên bà N.T.H, đồng thời yêu cầu bà phải cung cấp tất cả thông tin cá nhân và tài sản đang có.





Do quá lo sợ, bà N.T.H đã cho “thiếu tướng công an” biết hiện mình có 300 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng và 5 cây vàng để ở nhà. Nghe vậy “thiếu tướng công an” yêu cầu bà N.T.H chuyển số tiền 300 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng.

Chưa hết, người này còn yêu cầu bà N.T.H đi bán 5 vàng để chuyển tiếp vào tài khoản trên. Tuy nhiên, đến lúc này bà N.T.H nghi ngờ bị lừa nên trình báo công an.

Theo một lãnh đạo Công an H.Thống Nhất, khi người dân có vi phạm pháp luật được cơ quan công an làm việc thì phải có giấy mời làm việc; khi trao các quyết định khởi tố, tạm giam phải có giấy mời của cơ quan công an và có công an địa phương đi cùng hoặc chuyển tới. Hành vi giả danh "thiếu tướng công an" trên là thủ đoạn lừa đảo, giả danh người của cơ quan pháp luật gọi điện hù dọa người dân nhằm chiếm đoạt tài sản. Vì vậy người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tránh bị sập bẫy, mất tiền.