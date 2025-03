TP.HCM cấp đổi GPLX tại công an 22 phường, xã, người dân vui vì tiện lợi

Ngày 17.3, ngày đầu công an 22 phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.HCM thực hiện công tác tiếp nhận cấp đổi, cấp lại GPLX.

Tại điểm cấp đổi, cấp lại GPLX Công an P.Bình Thọ (244 Nguyễn Khuyến, TP.Thủ Đức), chiều 17.3, có đông người dân sống trên địa bàn TP.Thủ Đức đến nộp hồ sơ.

Từ hôm nay (17.3), công an 22 phường, xã, thị trấn ở TP.HCM tiếp nhận hồ sơ, thủ tục cấp đổi, cấp lại GPLX ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Anh T.Q.T (33 tuổi, ở TP.Thủ Đức) cho biết, thông qua báo chí, anh biết hôm nay Công an P.Bình Thọ chính thực hiện thủ tục, tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GPLX. Anh T. đổi GPLX hạng B2 thành hạng B.

Theo anh T., quy trình tiếp nhận hồ sơ diễn ra nhanh chóng, đơn giản. Tương tự là trường hợp của ông N.T.Đ (49 tuổi) cho hay, chưa đến 10 phút, ông đã hoàn tất thủ tục cấp lại GPLX hạng C sắp hết hạn.

Người dân hài lòng và đánh giá việc công an các phường, xã, thị trấn tiếp nhận hồ sơ, thủ tục cấp đổi, cấp lại GPLX là vô cùng tiện lợi vì giảm thời gian đi lại.

Trung tá Nguyễn Thị Bích Nguyệt (phó trưởng Công an P.Bình Thọ) cho biết, công an phường đã chủ động xây dựng kế hoạch đón tiếp người dân, phân chia thành các khu vực quầy tiếp nhận và hướng dẫn hồ sơ, khu vực ngồi chờ và phòng chụp ảnh, đóng lệ phí.

Đối với các trường hợp không thuộc thẩm quyền tiếp nhận của công an cấp xã, phường, thị trấn (cấp mới hạng bằng lái FC, liên quan đến bằng lái quốc tế), các cán bộ cũng trực tiếp hướng dẫn người dân liên hệ tại 3 điểm tiếp nhận của Phòng CSGT ở 252 Lý Chính Thắng (Q.3), 8 Nguyễn Ảnh Thủ (Q.12) và 111 Tân Sơn Nhì (Q.Tân Phú).

Người dân chụp ảnh ngay tại trụ sở công an phường, không tốn tiền in thẻ ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trung tá Nguyệt nhấn mạnh tinh thần luôn sẵn sàng đảm bảo kịp thời yêu cầu cũng như mong muốn, nguyện vọng của người dân trên địa bàn được cấp đổi GPLX. Trung tá Nguyệt lưu ý, người dân có thể thực hiện thủ tục cấp đổi GPLX bằng 2 hình thức trực tuyến (qua cổng dịch vụ công quốc gia) hoặc đến trực tiếp 3 điểm thuộc Phòng CSGT nói trên.

Chiều 17.3, có nhiều người dân đến cấp, đổi GPLX tại điểm Công an P.Tân Thành (687 Âu Cơ, P.Tân Thành, Q.Tân Phú). Đa phần người dân tỏ ra khá hài lòng trong việc làm các thủ tục, cấp đổi GPLX vừa nhanh, vừa thuận tiện.

Anh Vũ Đế Nghiệp (31 tuổi, ở Q.Tân Phú) cho biết, bằng lái xe ô tô của anh hết hạn nên đến Công an P.Tân Thành làm lại.

“Chiến sĩ hướng dẫn làm hồ sơ nhiệt tình nên mình làm rất nhanh, lại không bị sai sót thông tin. Chỉ mất 5 đến 10 phút là làm xong hồ sơ", anh Nghiệp chia sẻ.

Trung tá Lâm Trọng Nghĩa (phó trưởng Công an P.Tân Thành) cũng khẳng định nếu người dân chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi đến điểm làm chỉ mất vài phút là hoàn tất hồ sơ. Cũng theo trung tá Nghĩa, trong ngày hôm nay, có rất đông người dân đến làm thủ tục cấp, đổi GPLX. Tuy là ngày đầu triển khai cấp, đổi GPLX ở phường nhưng các cán bộ đã được tập huấn nghiệp vụ nên mọi việc diễn ra tốt đẹp và nhanh chóng.

Chiến sĩ Công an P.Bình Thọ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GPLX từ người dân ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trước đó, ngày 15.3, đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, TP.HCM chính thức thực hiện công tác cấp đổi GPLX tại công an 22 phường, xã, thị trấn từ ngày 17.3.

Cụ thể, 17 phường thuộc các quận, TP.Thủ Đức đang thực hiện đăng ký xe mô tô và công an 5 xã trung tâm thuộc huyện: Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè.

Theo Phòng CSGT, tính đến ngày 14.3, lực lượng CSGT đã tiếp nhận 6.859 hồ sơ đổi, cấp lại (GPLX) trực tiếp và 2.514 hồ sơ đăng ký qua dịch vụ công.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc cấp, đổi GPLX, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và chờ đợi, từ ngày 17.3, Công an TP.HCM sẽ chính thức triển khai mở rộng công tác cấp, đổi GPLX tại công an 17 phường thuộc các quận, TP.Thủ Đức và công an 5 xã trung tâm thuộc huyện: Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè.

Trước đó, Phòng CSGT cũng đã hoàn tất công tác tập huấn cấp, đổi GPLX cho công an cấp xã vào ngày 14.3.

Như vậy, đến nay Công an TP.HCM đã có 25 điểm tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại GPLX, gồm 22 điểm như trên và 3 điểm tại: Số 252 Lý Chính Thắng (Q.3), số 8 Nguyễn Ảnh Thủ (Q.12) và số 111 Tân Sơn Nhì (Q.Tân Phú). Thời gian làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút, buổi trưa từ 13 giờ 30 phút - 17 giờ) và thứ bảy (7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút).

Chiến sĩ CSGT hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp đổi GPLX ẢNH: TRẦN KHA

Khi có nhu cầu đổi, cấp lại GPLX, người dân có thể lựa chọn gửi hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc đến các điểm nói trên để được giải quyết.