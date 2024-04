TP.HCM: Cháy chung cư ở H.Bình Chánh, nhiều cư dân tháo chạy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, người dân phát hiện cháy ở tầng 16, block 3 của một chung cư trên đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, H.Bình Chánh, TP.HCM.



HIện trường vụ cháy CẮT TỪ CLIP

Nghe tiếng chuông báo cháy, cư dân sống bên trong chung cư hốt hoảng tháo chạy xuống đất. Vụ việc được báo cơ quan chức năng.

Có mặt tại hiện trường, thượng tá Đỗ Văn Kháng, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an TP.HCM trấn an cư dân: "Đám cháy đã dập tắt hoàn toàn. Các hộ dân bình tĩnh và lực lượng cảnh sát PCCC đang tập trung hỗ trợ để (thông khói) thổi khói ra ngoài, đảm bảo an toàn cho người dân. Cư dân bình tĩnh...".

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo xã An Phú Tây (H.Bình Chánh) cho biết, khi nghe tiếng chuông báo cháy nhiều cư dân bên trong chung cư đã di chuyển ra bên ngoài. Lực lượng bảo vệ chung cư và một số người dân đã chữa cháy tại chỗ, dập tắt kịp thời đám cháy trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt.

Theo đó, bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận cháy một cục nóng máy lạnh, 2 máy giặt để bên ngoài ban công của một căn hộ tại tầng 16, block 3 chung cư nói trên và không có thiệt về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ.