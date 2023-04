TP.HCM: Cháy chung cư ở Nhà Bè, nghi bị đốt

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 13.4, các bảo vệ một chung cư trên đường Nguyễn Hữu Thọ (xã Phước Kiển, H.Nhà Bè) phát hiện cháy tại sảnh block B của chung cư.



Lửa làm tường chung cư cháy đen C.T.V.

Mọi người huy động bình chữa cháy để dập lửa. Ít phút sau, đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy làm một mảng lớn tường tại block B chung cư này bị cháy đen.

Qua trích xuất camera an ninh, trước thời điểm xảy ra cháy, có người cầm theo một vật giống can nhựa bước vào sảnh chung cư. Người này đi đến khu vực block B chung cư, để can nhựa ở một góc khuất rồi rời đi.

Không lâu sau, người này quay lại và đám cháy bùng lên. Nhờ phát hiện kịp thời, ngọn lửa nhanh chóng được bảo vệ chung cư khống chế.

Tại hiện trường, công an thu giữ một can nhựa bên trong còn chất lỏng. Hiện công an đang làm rõ vụ cháy chung cư ở H.Nhà Bè.