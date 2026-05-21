Thời sự

TP.HCM: Cháy kho hàng điện máy gần chợ đầu mối

Trần Kha
21/05/2026 17:51 GMT+7

Một kho chứa hàng điện máy trên đường DS10, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM bất ngờ cháy lớn.

Ngày 21.5, Công an xã Xuân Thới Sơn cùng Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại kho hàng điện máy trên đường DS10.

Hiện trường vụ cháy

ẢNH: C.T.V

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân phát hiện cháy tại kho hàng điện máy nằm trên đường DS10 (xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM), đoạn cách chợ đầu mối Hóc Môn không xa. Khi phát hiện cháy, các công nhân làm việc bên trong kho huy động bình chữa cháy mini dập lửa, đồng thời gọi báo cơ quan chức năng.

Để giảm thiểu thiệt hại, các công nhân cố gắng di dời các mặt hàng điện máy có giá trị ra khu vực an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường dập lửa, chống cháy lan sang các khu dân cư lân cận.

Sau hơn 30 phút có mặt, cảnh sát khống chế được đám cháy nhưng vụ hỏa hoạn đã làm nhiều tài sản bên trong kho điện máy hư hỏng.

Vụ cháy không có thương vong về người. Nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại về tài sản của vụ cháy đang được lực lượng chức năng thống kê, làm rõ.

