TP.HCM chi 375 tỉ đồng chống ngập, xây bờ kè cho đường Trần Xuân Soạn

Sáng 27.9, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP.HCM đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp và cải tạo chống ngập cho đường Trần Xuân Soạn (đoạn từ đường Huỳnh Tấn Phát đến cầu Rạch Ông) tại Q.7.

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, đường Trần Xuân Soạn dài 3,3 km, là tuyến giao thông quan trọng kết nối Q.7 với Q.8 và Q.4, nhưng thường xuyên bị ngập do mưa lớn và triều cường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông của khu vực. Nguyên nhân chủ yếu là vì cao độ đường thấp, gây ra tình trạng ngập úng kéo dài.

Triều cường dâng, gây ngập ở đường Trần Xuân Soạn ngày 19.9

ẢNH: DƯƠNG LAN



Tại nhiều kỳ họp cử tri, người dân đã nhiều lần phản ánh vấn đề này. Vì vậy, theo UBND TP.HCM, cấp thiết nâng cấp đường và xây dựng hệ thống thoát nước mới cho đường Trần Xuân Soạn nhằm đảm bảo khả năng thoát nước, chống ngập, cải thiện vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị, đồng thời hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho khu vực Q.7. Với vị trí quan trọng của tuyến đường này, dự án sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cấp hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị của TP.HCM.

Theo nghị quyết của HĐND TP.HCM, dự án có tổng mức đầu tư 245 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Quy mô dự án bao gồm việc sửa chữa, nâng cấp mặt đường Trần Xuân Soạn hiện hữu với chiều dài khoảng 3,3 km, xây dựng hệ thống thoát nước theo quy hoạch và nâng cấp vỉa hè cũng như gờ lan can bờ kè dài khoảng 1 km. Đặc biệt, dự án không thực hiện việc đền bù giải tỏa mặt bằng, giúp giảm thiểu chi phí và thời gian triển khai.

Thời gian thực hiện dự án được chia làm hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2024 sẽ tiến hành lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, sau đó tổ chức đấu thầu và khởi công xây dựng. Giai đoạn 2025 sẽ hoàn thiện thi công, nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng.

Ngoài ra, HĐND TP.HCM cũng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng bờ kè đường Trần Xuân Soạn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Q.7 thực hiện. Mục tiêu dự án là đảm bảo an toàn kết cấu bờ kè, chống sạt lở và hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch. Quy mô đầu tư bao gồm xây dựng kè bê tông cốt thép dự ứng lực dài 700 m, hệ thống lan can và vỉa hè, công viên cây xanh. Dự án có tổng mức đầu tư 130 tỉ đồng, từ ngân sách TP.HCM, thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2025.