TP.HCM chi hơn 2.240 tỉ xây Nhà văn hóa Thanh niên mới trên ‘đất vàng’ trung tâm

Công trình hơn 2.240 tỉ đồng trên "đất vàng" trung tâm thành phố

Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM từ lâu đã là điểm hẹn quen thuộc của nhiều thế hệ thanh thiếu niên, sinh viên với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, học thuật và phong trào tình nguyện... Tuy nhiên, sau hơn 40 năm hoạt động, công trình đã trải qua nhiều lần sửa chữa nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ, cơ sở vật chất xuống cấp, chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu sinh hoạt ngày càng đa dạng của giới trẻ.

Chủ đầu tư đã phát triển một phương án kiến trúc đột phá, biến Nhà Văn hóa Thanh niên thành một tổ hợp đa năng với quy mô gồm 4 tầng hầm và 21 tầng nổi ẢNH: B.T.C

Thiết kế Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM mới vô cùng hoành tráng và hiện đại ẢNH: B.T.C

Theo thông tin từ ban tổ chức, việc đầu tư xây dựng Nhà văn hóa Thanh niên mới là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững, đặt ra những đòi hỏi ngày càng cao đối với công tác tập hợp, giáo dục và phát huy vai trò của thanh niên.

Dự án sở hữu vị trí đắc địa với bốn mặt tiền các trục đường lớn: Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng và Nguyễn Văn Chiêm. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 2.240 tỉ đồng từ ngân sách thành phố, thuộc nhóm dự án đầu tư công loại A.

Khởi công dự án xây dựng Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Chủ đầu tư đã phát triển một phương án kiến trúc đột phá, biến Nhà văn hóa Thanh niên thành một tổ hợp đa năng với quy mô gồm 4 tầng hầm và 21 tầng nổi, tổng diện tích sàn hơn 93.500 m², tích hợp nhiều không gian chức năng hiện đại như: quảng trường sự kiện ngoài trời phục vụ trên 10.000 người, hội trường lớn, Trung tâm khoa học - công nghệ trẻ, Trung tâm khởi nghiệp, các lớp học kỹ năng và không gian sinh hoạt cộng đồng...

Đáng chú ý, công trình còn được kết nối không gian ngầm với các tuyến metro trung tâm, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm thành phố.

Đặt thanh niên ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển

Phát biểu tại lễ khởi công vào sáng 19.12, anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM, cho biết lễ khởi công không chỉ đánh dấu việc triển khai một công trình xây dựng, mà còn tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của TP.HCM trong việc đặt thanh niên ở vị trí trung tâm của các chính sách phát triển; coi việc chăm lo, đầu tư cho thanh niên là nền tảng cho sự phát triển bền vững của thành phố và đất nước.

Theo anh Ngô Minh Hải, Nhà văn hóa Thanh niên mới không chỉ là một thiết chế văn hóa đơn thuần, mà sẽ trở thành không gian giáo dục lý tưởng, sáng tạo và truyền cảm hứng, gắn với các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ TP.HCM trong thời kỳ mới.

Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM từ lâu đã là điểm hẹn quen thuộc của nhiều thế hệ thanh thiếu niên suốt 40 năm qua ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong suốt quá trình triển khai dự án, bảo đảm công trình được thi công đúng tiến độ, chất lượng và định hướng chính trị - xã hội. Đồng thời, ngay từ giai đoạn đầu, Thành đoàn cũng định hướng xây dựng mô hình quản lý, vận hành hiệu quả để Nhà văn hóa Thanh niên sau khi hoàn thành có thể khai thác tối đa giá trị sử dụng lâu dài.

Dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2028, Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm đa hoạt động về văn hóa, giáo dục, sáng tạo, vừa là "sân chơi", vừa là "trường học xã hội" cho thanh niên, góp phần bồi dưỡng lý tưởng, khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của thành phố và đất nước.

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Các không gian quen thuộc tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG