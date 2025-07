TP.HCM chi hơn 770 tỉ đồng hỗ trợ cán bộ, công chức nghỉ việc trước tuổi

Thông tin cán bộ, công chức nghỉ việc được Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Phạm Thị Thanh Hiền báo cáo tại phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ tháng 6.2025 của UBND TP.HCM, diễn ra sáng 4.7.

Bà Hiền cho biết Sở Nội vụ đã tham mưu UBND TP.HCM phê duyệt đề án sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính của hệ thống chính trị trên địa bàn.

Tính đến ngày 30.6, TP.HCM có 2.081 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang nghỉ hưu và nghỉ việc theo Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025 là 2.081 người với tổng kinh phí đã chi trả hơn 773 tỉ đồng.

Cụ thể, khối Đảng - đoàn thể có 398 người, khối chính quyền có 1.662 người, nhân sự thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quản lý có 21 người.

TP.HCM đã chi hơn 770 tỉ đồng hỗ trợ cán bộ, công chức nghỉ hưu, nghỉ việc trước tuổi ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ngoài ra, Sở Nội vụ cũng hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của HĐND TP.HCM quy định về chế độ hỗ trợ thêm đối với trường hợp nghỉ do tinh giản biên chế; nghỉ do dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính; nghỉ công tác trước tuổi do không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ; nghỉ công tác trước tuổi không thuộc dạng tinh giản biên chế trên địa bàn.

Theo đó, bổ sung đối tượng là cộng tác viên Đội Quản lý trật tự đô thị; lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của Hội Chữ thập đỏ cấp huyện.

Trong thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND TP.HCM điều chỉnh Quyết định 2236 ngày 30.5 về ủy quyền quyết định đối tượng và kinh phí thực hiện chính sách theo quy định của Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025 của Chính phủ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, theo hướng tiếp tục phân cấp, ủy quyền để đơn vị, địa phương chủ động trong công tác cán bộ.

Đồng thời, Sở Nội vụ phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM có ý kiến, trình hội đồng thẩm định các trường hợp thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Chủ tịch UBND TP.HCM.

Sắp tới, UBND TP.HCM sẽ trình HĐND TP.HCM ban hành nghị quyết về chính sách quy định chế độ hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động thôi việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.