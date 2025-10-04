TP.HCM chính thức hợp nhất 3 đoàn luật sư, trở thành đoàn lớn nhất nước

Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM

Theo đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực, cả 3 đoàn luật sư (cũ) có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, các quyền và nghĩa vụ cho Đoàn luật sư TP.HCM (mới). Đồng thời chấm dứt tồn tại, hoạt động và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Như vậy, sau khi hợp nhất, Đoàn luật sư TP.HCM có số lượng đông nhất cả nước với gần 9.400 luật sư và hơn 5.200 người tập sự hành nghề luật sư.

Đoàn luật sư TP.HCM là tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư, là thành viên của Liên đoàn luật sư Việt Nam, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các luật sư thành viên. Ngoài ra, đoàn còn là nơi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư, giám sát việc tuân thủ của pháp luật, bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, thực hiện chế độ tự quản theo quy định của luật Luật sư.

Sau khi hợp nhất, Đoàn luật sư TP.HCM có số lượng đông nhất cả nước với gần 9.400 luật sư và hơn 5.200 người tập sự hành nghề luật sư ẢNH: AI

Ban Chủ nhiệm của 3 đoàn luật sư (cũ) đã thống nhất phương án nhân sự lâm thời. Ban Chủ nhiệm lâm thời sẽ giữ nguyên số lượng Ban Chủ nhiệm của 3 Đoàn luật sư (TP.HCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) hiện nay là 31 người. Trong đó, Chủ nhiệm lâm thời là Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM hiện nay, 15 Phó chủ nhiệm và 15 Ủy viên Ban Chủ nhiệm.

Chủ nhiệm lâm thời: luật sư Nguyễn Văn Trung, Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM hiện nay.

Phó chủ nhiệm lâm thời:

Đoàn luật sư TP.HCM (5 người): luật sư Trương Trọng Nghĩa, luật sư Nguyễn Văn Hậu, luật sư Bùi Quang Nghiêm, luật sư Nguyễn Hải Nam, luật sư Hà Hải.

Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương (5 người): luật sư Phạm Kim Anh, luật sư Thái Thanh Hải, luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc, luật sư Trương Nhật Quang, luật sư Nguyễn Văn Tuấn.

Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (5 người): luật sư Vũ Anh Thao, luật sư Lưu Văn Tám, luật sư Nguyễn Thị Hoa, luật sư Phạm Hùng, luật sư Nguyễn Hải Vân.

Ủy viên Ban Chủ nhiệm lâm thời:

Đoàn Luật sư TP.HCM (9 người): luật sư Phùng Anh Chuyên, luật sư Trần Anh Đức, luật sư Nguyễn Văn Đức, luật sư Phan Thị Hồng Điểm, luật sư Nguyễn Duy Minh, luật sư Lê Hồng Nguyên, luật sư Nguyễn Bảo Trâm, luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch, luật sư Nguyễn Thành Công.

Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương (4 người): luật sư Nguyễn Thị Diễm Hương, luật sư Võ Trọng Nghĩa, luật sư Phùng Thị Mai Sương, luật sư Nguyễn Văn Thành.

Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (2 người): luật sư Nguyễn Xuân Hải, luật sư Nguyễn Hải Đức.

Hội đồng khen thưởng, kỷ luật lâm thời

Hội đồng khen thưởng, kỷ luật lâm thời mới giữ nguyên số lượng hội đồng khen thưởng - kỷ luật của 3 Đoàn luật sư, hiện nay là 25 người; gồm: Chủ tịch Hội đồng, 9 Phó chủ tịch, 15 Ủy viên.

Chủ tịch lâm thời: luật sư Hồ Nguyên Lễ, Chủ tịch Hội đồng khen thưởng - kỷ luật Đoàn luật sư TP.HCM hiện nay.

Phó Chủ tịch lâm thời:

Đoàn luật sư TP.HCM (3 người): luật sư Trịnh Đức Duy, luật sư Trần Vĩ Cường, luật sư Lữ Thị Bạch Linh.

Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương (3 người): luật sư Ngô Nhùng, luật sư Nguyễn Thị Mỹ Dung, luật sư Võ Văn Dũ Lý.

Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (3 người): luật sư Nguyễn Văn Cảnh, luật sư Trương Thị Thanh Thủy, luật sư Vương Tuấn Kiệt.

Ủy viên hội đồng lâm thời:

Đoàn luật sư TP.HCM (7 người): luật sư Ngô Việt Bắc, luật sư Cổ Lê Huy, luật sư Nguyễn Thị Minh Huyền; luật sư Ngô Đình Hoàng, luật sư Trần Trung Trực, luật sư Trần Cao Phủ, luật sư Vũ Anh Tuấn.

Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương (4 người): luật sư Nguyễn Đình Khiêm, luật sư Nguyễn Phước Long, luật sư Nguyễn Hoàng Minh, luật sư Lê Công Trí.

Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (4 người): luật sư Trần Duy Ninh, luật sư Nguyễn Thị Diễm Hường, luật sư Trần Văn Thanh, luật sư Đỗ Thành Trung.

Trụ sở chính của Đoàn luật sư TP.HCM: số 104 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định, TP.HCM.

Cơ sở 1: số 1.000 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Thủ Dầu 1, TP.HCM (trụ sở Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương cũ).

Cở sở 2: 64 Bình Giã, phường Tam Thắng, TP.HCM (trụ sở của Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).