Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

TP.HCM 'chốt' mở rộng quốc lộ 22 lên 10 làn xe, xây thêm 7 cầu vượt

Hà Mai
Hà Mai
29/10/2025 16:37 GMT+7

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản thống nhất kế hoạch chi tiết triển khai dự án thành phần 3 - đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp quốc lộ 22 (đoạn từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT).

Theo kế hoạch, quốc lộ 22 sau nâng cấp sẽ được mở rộng lên 60m, gồm 10 làn xe lưu thông. Trong đó, 4 làn trung tâm dành cho ô tô chạy tốc độ tối đa 80 km/giờ, còn 6 làn bên ngoài giới hạn 60 km/giờ, giúp tách dòng phương tiện và đảm bảo an toàn.

TP.HCM 'chốt' mở rộng quốc lộ 22 lên 10 làn xe, xây thêm 7 cầu vượt- Ảnh 1.

Quốc lộ 22 - tuyến huyết mạch kết nối TP.HCM với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), sắp được mở rộng

ẢNH: T.N

Bên cạnh đó, 7 cầu vượt sẽ được xây dựng tại các nút giao trọng điểm như: Nguyễn Ảnh Thủ, Nguyễn Thị Sóc - Nhà Vuông, Lê Thị Hà, Trần Văn Mười - Bà Triệu, Lý Thường Kiệt - Nguyễn Văn Bứa, Nguyễn Thị Nuôi, Dương Công Khi - Lê Lợi, tạo nên mạng lưới lưu thông thông suốt, giảm thiểu xung đột giao cắt và ùn tắc kéo dài.

Tổng mức đầu tư của toàn dự án lên đến 10.424 tỉ đồng. UBND TP thống nhất công trình sẽ khởi công vào quý 3/2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2028.

Để bảo đảm tiến độ theo đúng lộ trình, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành và địa phương ưu tiên tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị, giải phóng mặt bằng và tổ chức đầu tư.

Trong đó, Sở Xây dựng được giao làm đầu mối, chịu trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện; trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TP xem xét, chỉ đạo theo quy định.

Quốc lộ 22 là tuyến huyết mạch kết nối TP.HCM với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), đóng vai trò quan trọng trong giao thương giữa Việt Nam và các nước ASEAN. Tuy nhiên, hiện mặt đường chỉ rộng 36 - 40m, gồm hai làn ô tô và một làn xe máy mỗi bên, thường xuyên ùn tắc, tai nạn giao thông gia tăng, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Việc cải tạo và nâng cấp quốc lộ 22 không chỉ giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc, tai nạn kéo dài tại khu vực tây bắc mà còn tạo kết nối đồng bộ với các tuyến giao thông chiến lược như Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian đô thị, đồng thời góp phần đưa hạ tầng giao thông TP.HCM tiến gần hơn đến mục tiêu hiện đại, đồng bộ và bền vững.

Tin liên quan

Giảm 30% thủ tục để 4 dự án BOT kịp 'chạy' giải ngân

Giảm 30% thủ tục để 4 dự án BOT kịp 'chạy' giải ngân

Đó là kiến nghị của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM trong bối cảnh giải ngân đầu tư công chưa tới 40% trong hơn 17.200 tỉ đồng cho các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2025.

Khám phá thêm chủ đề

quốc lộ 22 QL 22 TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận