TP.HCM 'chốt' mở rộng quốc lộ 22 lên 10 làn xe, xây thêm 7 cầu vượt

Theo kế hoạch, quốc lộ 22 sau nâng cấp sẽ được mở rộng lên 60m, gồm 10 làn xe lưu thông. Trong đó, 4 làn trung tâm dành cho ô tô chạy tốc độ tối đa 80 km/giờ, còn 6 làn bên ngoài giới hạn 60 km/giờ, giúp tách dòng phương tiện và đảm bảo an toàn.

Quốc lộ 22 - tuyến huyết mạch kết nối TP.HCM với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), sắp được mở rộng ẢNH: T.N

Bên cạnh đó, 7 cầu vượt sẽ được xây dựng tại các nút giao trọng điểm như: Nguyễn Ảnh Thủ, Nguyễn Thị Sóc - Nhà Vuông, Lê Thị Hà, Trần Văn Mười - Bà Triệu, Lý Thường Kiệt - Nguyễn Văn Bứa, Nguyễn Thị Nuôi, Dương Công Khi - Lê Lợi, tạo nên mạng lưới lưu thông thông suốt, giảm thiểu xung đột giao cắt và ùn tắc kéo dài.

Tổng mức đầu tư của toàn dự án lên đến 10.424 tỉ đồng. UBND TP thống nhất công trình sẽ khởi công vào quý 3/2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2028.

Để bảo đảm tiến độ theo đúng lộ trình, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành và địa phương ưu tiên tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị, giải phóng mặt bằng và tổ chức đầu tư.

Trong đó, Sở Xây dựng được giao làm đầu mối, chịu trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện; trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TP xem xét, chỉ đạo theo quy định.

Quốc lộ 22 là tuyến huyết mạch kết nối TP.HCM với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), đóng vai trò quan trọng trong giao thương giữa Việt Nam và các nước ASEAN. Tuy nhiên, hiện mặt đường chỉ rộng 36 - 40m, gồm hai làn ô tô và một làn xe máy mỗi bên, thường xuyên ùn tắc, tai nạn giao thông gia tăng, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Việc cải tạo và nâng cấp quốc lộ 22 không chỉ giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc, tai nạn kéo dài tại khu vực tây bắc mà còn tạo kết nối đồng bộ với các tuyến giao thông chiến lược như Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian đô thị, đồng thời góp phần đưa hạ tầng giao thông TP.HCM tiến gần hơn đến mục tiêu hiện đại, đồng bộ và bền vững.