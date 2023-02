TP.HCM: Chứa hàng hóa trong khoang hành khách, tài xế bị phạt 700.000 đồng

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn, sáng 7.2, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Bình Triệu thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM tuần tra kiểm soát, xử lý xe khách vi phạm trên địa bàn.

Lúc 9 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng lập chốt trên quốc lộ 1 (thuộc P.An Phú Đông, Q.12), yêu cầu dừng, kiểm tra nhiều xe khách lưu thông hướng từ cầu vượt Linh Xuân (TP.Thủ Đức) đi Q.12.

Lúc 9 giờ 25 phút, CSGT yêu cầu dừng, kiểm tra xe khách biển số 72F-000.62 của nhà xe B.Đ, do tài xế L.H.C (58 tuổi) điều khiển. Qua kiểm tra, CSGT phát hiện xe này chứa hàng hóa trong khoang hành khách nên lập biên bản xử phạt vi phạm.

Ông C. thừa nhận lỗi vi phạm và cho hay đó là những thùng hàng của khách, để tạm ở khoang hành khách chờ sang qua xe giường nằm. Với lỗi này, ông C. bị lập biên bản tạm giữ giấy phép lái xe và bị phạt 700.000 đồng.

Một chiến sĩ CSGT cho biết, vì lợi nhuận hoặc do chủ quan nên nhiều lái xe biết sai nhưng vẫn chứa hàng hóa trong khoang hành khách. Trong một số tình huống khi xe gặp sự cố, hàng hóa sẽ cản trở việc thoát thân của hành khách; hoặc trong lúc di chuyển, xe thắng gấp, hàng hóa va đập có thể gây ra những hậu quả.



Qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn phổ biến thêm kiến thức về an toàn khi tham gia giao thông cho lái xe

Trong khoảng 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã kiểm tra 8 xe khách, đa phần đều chấp hành tốt quy định khi tham gia giao thông.

Để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian tới, Đội CSGT Bình Triệu sẽ liên tục tuần tra kiểm soát, xử lý xe khách vi phạm.