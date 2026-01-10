TP.HCM chuyển đổi phòng công chứng sang tư nhân

Ngày 9.1, Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2025 và triển khai công tác năm 2026. Theo Sở Tư pháp TP.HCM, việc chuyển đổi phòng công chứng còn có một số khó khăn, vướng mắc. Đến nay, cơ quan này đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi Phòng công chứng số 12 (nhà nước) thành văn phòng công chứng (tư nhân).

Trong năm 2026, Sở Tư pháp TP.HCM sẽ tiếp tục chuyển đổi 11 phòng công chứng còn lại trên địa bàn thành phố theo quy định. Như vậy, tính đến cuối năm 2026, Sở Tư pháp giảm 15/18 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Trước khi sắp xếp, 3 Sở Tư pháp (gồm TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) có 18 phòng chuyên môn thực hiện 9 nhóm chức năng, nhiệm vụ chính theo quy định.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: STP

Sở Tư pháp TP.HCM đã xây dựng phương án sắp xếp các phòng ban chuyên môn sau khi hợp nhất theo hướng tinh gọn. Cụ thể giảm từ 18 phòng chuyên môn còn 9 phòng chuyên môn.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, Sở Tư pháp TP.HCM có 18 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc gồm 12 phòng công chứng, 3 trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và 2 trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và 1 trung tâm thông tin và tư vấn công chứng.

Sở Tư pháp đã tham mưu UBND TP.HCM quyết định sáp nhập Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 2 vào Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM.

Ngoài ra, Sở Tư pháp đang trình UBND TP.HCM xem xét, quyết định hợp nhất 3 trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP.HCM.

Những cá nhân được trao Huân chương Lao động ẢNH: STP

Sở Tư pháp TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và xử lý công việc, duy trì tỷ lệ 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống quản lý văn bản để thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị cũng tăng cường sử dụng chữ ký số, hồ sơ điện tử để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết năm 2025 có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao đối với toàn ngành tư pháp.

Năm 2025 cũng là năm mà ngành tư pháp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống. TP.HCM đã nỗ lực hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ được giao và được Đảng, Nhà nước, Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao.

Theo Thứ trưởng Mai Lương Khôi, toàn ngành đang tập trung tham mưu xây dựng đề án hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong thời gian tới. Từ đó hướng tới hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, dễ tiếp cận, khắc phục tình trạng chồng chéo, sửa đổi nhiều lần, gây khó khăn trong áp dụng.

Các nhân, tập thể được trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ẢNH: STP

Ngành tư pháp đang đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng pháp luật điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong rà soát, kiểm tra văn bản, quản lý các lĩnh vực như đấu giá, thi hành án, công chứng, bảo đảm hoạt động tư pháp trên môi trường số.

Đối với công tác tư pháp địa phương, Thứ trưởng Mai Lương Khôi lưu ý khối lượng công việc ngày càng lớn, tính chất phức tạp, yêu cầu cao, nhất là trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Vì thế, ông Khôi đề nghị TP.HCM tiếp tục quan tâm đến công tác cán bộ tư pháp cơ sở, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, tăng cường nguồn lực, đầu tư cho chuyển đổi số, chủ động tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng pháp luật.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy ẢNH: STP

Cũng tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy ghi nhận sự đóng góp của Sở Tư pháp cho TP.HCM; đồng thời đề nghị Sở Tư pháp cần chủ động dự báo tham mưu trong công việc.

"Trong nhiều trường hợp, Sở Tư pháp cần cố gắng cô đọng nội dung quy định pháp luật sao cho đơn giản, gần gũi nhất. Bởi pháp luật chỉ là một nhưng cần thống nhất cách làm. Muốn làm tốt được thì ban lãnh đạo Sở Tư pháp phải làm gương, tiếp tục nâng cao chất lượng bộ máy, khai thông thể chế", Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy nói.

Ông Bảy còn đề nghị Sở Tư pháp trong thời gian tới tập trung tư vấn, tham mưu cho thành phố những vụ việc khó, phức tạp còn tồn đọng.