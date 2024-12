TP.HCM: Cô gái tử vong trong phòng trọ, nghi bị sát hại

Khuya 13.12, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cô gái tử vong trong phòng trọ, nghi bị sát hại.

Rất đông lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ cô gái tử vong trong phòng trọ Q.Gò Vấp (TP.HCM) ẢNH; NGUỒN TIN CUNG CẤP

Theo nguồn tin Báo Thanh Niên, danh tính nạn nhân được xác định là chị D.T.N.H (19 tuổi, quê Trà Vinh).

Tối cùng ngày, người dân phát hiện chị H. tử vong trong phòng trọ ở con hẻm đường Nguyễn Văn Khối (P.11, Q.Gò Vấp).

Nhận tin báo, Công an Q.Gò Vấp nhanh chóng phong tỏa, khám nghiệm, phát hiện hiện trường có dấu hiệu bất thường, nghi bị sát hại. Kiểm tra, nạn nhân bị mất một chiếc xe tay ga. Trích xuất camera an ninh, công an phát hiện một nam thanh niên (cùng quê với nạn nhân) rời khỏi hiện trường nói trên.

Hiện Công an Q.Gò Vấp phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ cô gái tử vong trong phòng trọ, nghi bị sát hại.