TP.HCM có hệ thống cấp cứu ngoại viện phát triển toàn diện nhất cả nước

Ngày 3.8, đoàn công tác Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Sở Y tế TP.HCM về công tác cấp cứu ngoại viện. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá TP.HCM hiện là địa phương có hệ thống cấp cứu ngoại viện phát triển toàn diện nhất cả nước, với mô hình tổ chức đa tầng, đa trung tâm, đa phương thức và nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai.

Hơn 263.000 cuộc gọi cấp cứu trong 6 tháng đầu năm 2026

Báo cáo với đoàn công tác Bộ Y tế, bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, cho biết mạng lưới cấp cứu 115 của thành phố hiện đã phát triển 73 trạm vệ tinh, bao phủ toàn địa bàn TP.HCM, trong đó có cả khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Trong năm 2025, hệ thống cấp cứu 115 TP.HCM tiếp nhận hơn 438.000 cuộc gọi cấp cứu. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, tổng đài đã tiếp nhận hơn 263.000 cuộc gọi.

6 tháng đầu năm 2026, Bệnh viện Nhân dân Gia định tiếp nhận gần 600 ca cấp cứu ngoại viện, trong đó 15% là người nước ngoài. ẢNH: DUY TÍNH

Theo bác sĩ Nguyễn Duy Long, tổng đài 115 được xem là "trái tim" của hệ thống cấp cứu ngoại viện, giữ vai trò tiếp nhận thông tin, hướng dẫn sơ cấp cứu qua điện thoại, điều phối xe cấp cứu và kết nối các nguồn lực trong toàn mạng lưới.

Hiện mô hình cấp cứu ngoại viện của TP.HCM đã hình thành hệ thống gồm nhiều tầng: Tầng cộng đồng; tầng y tế cơ sở; tầng các bệnh viện tham gia mạng lưới cấp cứu ngoại viện; tầng trung tâm điều phối và lực lượng cấp cứu chuyên trách.

Mô hình này được đánh giá phù hợp với định hướng phát triển mạng lưới cấp cứu ngoại viện quốc gia trong thời gian tới.

Cần sớm bổ sung quy định mới về cấp cứu ngoại viện

Để phát triển bền vững hệ thống cấp cứu ngoại viện, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM kiến nghị bốn nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, cần hoàn thiện cơ chế tài chính, đặc biệt là cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế đối với dịch vụ cấp cứu ngoại viện và xây dựng các gói dịch vụ phù hợp.

Thứ hai, cần ban hành quy định thống nhất về phân loại mức độ cấp cứu nhằm hỗ trợ công tác điều phối, bảo vệ nhân viên y tế và tạo hành lang pháp lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thứ ba, cần xây dựng tiêu chuẩn phân hạng xe cứu thương, quy định cụ thể về trang thiết bị, nhân lực và phạm vi hoạt động của từng loại phương tiện.

Thứ tư, cần hoàn thiện quy định bảo vệ người dân tham gia sơ cấp cứu, đồng thời khuyến khích đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu trong cộng đồng, trong đó có việc sử dụng máy khử rung tim tự động (AED) tại các địa điểm công cộng.

Một buổi huấn luyện sơ cứu tại cộng đồng ẢNH: DUY TÍNH

PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành hoặc cập nhật thông tư hướng dẫn về hoạt động cấp cứu ngoại viện, bởi nhiều nội dung trong thực tiễn đã thay đổi nhưng chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai.

Theo ông Tăng Chí Thượng, trước hết cần cập nhật quy định về tiêu chuẩn phương tiện cấp cứu. Hệ thống cấp cứu hiện nay không chỉ gồm xe cứu thương truyền thống mà cần tính đến nhiều loại hình phương tiện khác như xe cấp cứu hai bánh, xe chuyên chở chuyên gia cấp cứu, xe vận chuyển người bệnh thông thường và xe cấp cứu chuyên sâu. Mỗi loại phương tiện cần có quy định riêng về trang thiết bị, nhân lực và phạm vi hoạt động.

Bên cạnh đó, cần phân biệt rõ giữa xe vận chuyển người bệnh và xe cấp cứu khẩn cấp. Không phải trường hợp vận chuyển người bệnh nào cũng cần sử dụng tín hiệu ưu tiên. Việc quy định rõ tiêu chuẩn, chức năng và phạm vi hoạt động sẽ giúp sử dụng hiệu quả nguồn lực, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông.

Ông Tăng Chí Thượng cũng đề nghị chuyển từ cơ chế vận động, khuyến khích sang quy định bắt buộc đối với mạng lưới cấp cứu ngoại viện. Theo đó, các bệnh viện có khoa cấp cứu cần có trách nhiệm tham gia mạng lưới, đồng thời bảo đảm các tiêu chuẩn về nhân lực, phương tiện và trang thiết bị.

Một nội dung được PGS-TS Tăng Chí Thượng đặc biệt nhấn mạnh là cần quy định lái xe cứu thương phải được đào tạo kỹ năng cấp cứu cơ bản.

Theo ông, tại nhiều quốc gia, lái xe cứu thương đồng thời là một cấp cứu viên, có khả năng hỗ trợ ê kíp y tế trong quá trình cấp cứu và vận chuyển người bệnh. Đây là mô hình phù hợp để Việt Nam nghiên cứu áp dụng.

Các kiến nghị của TP.HCM đã được đoàn công tác Bộ Y tế ghi nhận để nghiên cứu, bổ sung trong quá trình hoàn thiện các quy định về cấp cứu ngoại viện.

TP.HCM là điểm sáng trong phát triển cấp cứu ngoại viện

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế PGS-TS Trần Văn Thuấn nhấn mạnh TP.HCM là địa phương đi đầu, là nơi khởi nguồn và là điểm sáng trong tổ chức triển khai cấp cứu ngoại viện.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, TP.HCM đã xây dựng được mô hình cấp cứu nhiều tầng, đa trung tâm, đa phương thức, bao gồm cấp cứu đường bộ, đường thủy và đường hàng không.

Đây cũng là mô hình phù hợp với định hướng của Đề án phát triển cấp cứu ngoại viện quốc gia.

Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện để cứu sống người bệnh trong "thời gian vàng" ẢNH: DUY TÍNH

Về hệ thống tổng đài cấp cứu, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Công an tổng hợp lại các đầu số thành đầu số khẩn cấp chung quốc gia.

Trong mô hình này, lực lượng công an sẽ đảm nhiệm vận hành hệ thống tổng đài chung; ngành y tế chịu trách nhiệm về chuyên môn, điều phối cấp cứu và tổ chức mạng lưới đáp ứng y tế.

Đối với Đề án phát triển cấp cứu ngoại viện, Bộ Y tế đã hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ. Sau khi được phê duyệt, bộ sẽ phối hợp TP.HCM và các địa phương tổ chức triển khai, đồng thời tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng mô hình.

Đại diện Bộ Y tế cũng ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị hỗ trợ trong việc cung cấp phương tiện cấp cứu, trang thiết bị và chương trình đào tạo, góp phần thúc đẩy việc triển khai hệ thống cấp cứu ngoại viện tại các tỉnh, thành.