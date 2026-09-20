TP.HCM có một ‘con đường mùa thu’ đẹp như phim Hàn, giới trẻ mê mẩn

"Con đường mùa thu" giữa lòng TP.HCM

Sáng 20.9, theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, đường Trường Sa, P.Gia Định, TP.HCM khoác lên diện mạo khác lạ khi hàng cây ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè phủ đầy lá vàng. Những mảng lá rụng nằm xen giữa nền cỏ xanh, tạo nên nhiều góc chụp ảnh được người trẻ tìm đến.

Thời tiết sáng cuối tuần khá thuận lợi với nắng dịu, trời mát, thỉnh thoảng có mây ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Đến gần trưa, khu vực xuất hiện vài cơn mưa nhỏ nhưng không kéo dài. ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Dọc đoạn đường, từng nhóm bạn thay nhau tìm góc chụp. Người đứng giữa thảm lá, người tựa vào thân cây, người ngồi bên bờ kênh. Nhiều bạn chọn váy dài, trang phục tông trắng, be hoặc phong cách mang hơi hướng mùa thu để hòa vào khung cảnh.

Một số người còn mang theo ô dù trời chưa mưa. Chiếc ô trở thành đạo cụ bất ngờ, khiến những bức ảnh dưới hàng cây thêm phần lãng mạn ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Khung cảnh này không hoàn toàn mới với những người thường xuyên theo dõi các địa điểm chụp ảnh ở TP.HCM. Tuy nhiên, khi lá bắt đầu rụng nhiều, đoạn đường ven kênh lại thu hút đông người đến check-in.

Vũ Thị Hiền 26 tuổi, ngụ P.Long Bình, TP.HCM, là một trong những người quay lại đây sau một năm. Nhà cách địa điểm khoảng 20 km. Cuối tuần, cô thường vào khu vực trung tâm cà phê, gặp bạn bè nên kết hợp ghé chụp ảnh.

“Năm ngoái mình cũng đi, chụp bên góc kia. Năm nay lướt TikTok rồi thấy hình ảnh lá rụng xuất hiện nhiều trên Threads nên sẵn tiện đi cà phê cuối tuần, mình ghé qua luôn”, Hiền kể.

Theo Hiền, năm ngoái khu vực này ít lá hơn nhưng cũng vắng người hơn. Năm nay, lá rụng nhiều tạo khung cảnh đẹp để chụp ảnh, song lượng người tìm đến cũng đông hơn. “Năm nay lá rụng nhiều hơn và đẹp hơn để chụp hình, nhưng bên này cũng đông hơn. Với lại có chỗ hơi hôi, nhiều rác”, Hiền nhận xét.

"Con đường mùa thu" được nhiều bạn trẻ kéo tới chụp hình ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Hiền cho biết mùa lá rụng ở đây chỉ kéo dài khoảng 1-2 tuần. Vì vậy, những người muốn ghi lại khung cảnh này nên tranh thủ đến sớm, nhất là vào buổi sáng khi nắng dịu và thời tiết dễ chịu hơn.

Người đi 20 km, người tính lấy ảnh check-in làm ảnh cưới

Sức hút của đoạn đường không chỉ đến từ những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Với một số người, việc tận mắt kiểm chứng khung cảnh cũng là lý do để họ tìm đến.

Trần Thị Minh Thư, 24 tuổi, ngụ P.Tây Thạnh, TP.HCM, mất khoảng 25-30 phút di chuyển sau khi thấy nhiều hình ảnh về địa điểm trên mạng. “Có nhiều bạn up hình này nọ nên mình cũng đi ra để coi là nó có đẹp như trên hình hay không”, Thư nói.

Đến gần trưa, những cơn mưa nhỏ lác đác xuất hiện. Một vài người tìm chỗ trú, trong khi những nhóm khác vẫn tranh thủ chụp những khung hình cuối cùng dưới hàng cây ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Theo nhiều người, trang phục tông sáng như trắng, be, kết hợp váy dài hoặc váy lụa là phù hợp nhất để lên hình thật nổi bật ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Sau khi trải nghiệm thực tế, cô cho rằng khung cảnh chỉ đạt khoảng 60-70% so với hình ảnh trên mạng. “Theo mình thì khoảng 60 - 70% thôi. Trên hình các bạn còn chỉnh màu, filter, căn góc đẹp nữa”, Thư chia sẻ.

Theo Thư, thời tiết cũng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng ảnh. Khi cô đến, trời có mưa và ánh sáng không thuận lợi. Dù vậy, cô vẫn hài lòng với những bức ảnh sau buổi chụp và cho rằng nếu đến vào ngày nắng đẹp, khung cảnh sẽ ấn tượng hơn.

Trong cả đoạn đường, Thư đánh giá khu vực có nhiều lá rụng là nơi phù hợp nhất để chụp ảnh theo phong cách “mùa thu”. Cô gợi ý trang phục tông sáng như trắng, be, kết hợp váy dài hoặc váy lụa để nổi bật giữa nền cây và lá vàng.

Nếu Minh Thư tìm đến sau khi xem ảnh trên mạng thì Phan Thị Bảo Na, 32 tuổi, sống gần khu vực này, lại biết đến địa điểm từ những người đến chụp ảnh.

Ban đầu, chị tò mò khi thường xuyên thấy nhiều người tập trung tại đây. Sau đó, chị lên mạng tìm hiểu và quyết định đến thử.

“Hôm nay mình chụp được nhiều hình đẹp. Mình cũng sắp cưới nên muốn tìm chỗ chụp hình. Nếu hình ở đây đẹp thì mình lấy luôn làm hình cưới”, Bảo Na chia sẻ.

ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Khác với các bạn trẻ biết đến địa điểm này nhờ mạng xã hội và chỉ check-in đơn thuần, Bảo Na lại tới cùng chồng sắp cưới để chụp ảnh cưới ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Không thích những bộ ảnh cưới tạo dáng cầu kỳ, chị muốn lưu lại những khoảnh khắc tự nhiên như nắm tay, đi dạo, trò chuyện hay cười đùa. “Mình không phải kiểu người thích chụp hình cưới cứng nhắc, mình thích kiểu chụp tự nhiên. Chụp đi chơi rồi lấy làm hình cưới luôn”, chị nói.

Với những người đến chụp ảnh, Bảo Na cho rằng sự thoải mái nên được ưu tiên. Ban đầu chị mang giày cao gót nhưng sau đó phải đổi sang giày thể thao vì di chuyển không thuận tiện.

Cuối tuần, khu vực khá đông người. Theo Bảo Na, những ai muốn có không gian thoáng hơn có thể chọn thời điểm ít người, đồng thời theo dõi thời tiết vì TP.HCM những ngày gần đây thường có mưa vào buổi chiều.

ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Nhiều bạn trẻ khác lại chọn góc chụp từ trên cao nhìn xuống ở những quán cà phê đối diện con đường này ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Giữa nhịp sống quen thuộc của TP.HCM, những mảng lá vàng chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn đã biến đoạn đường Trường Sa thành điểm hẹn thú vị cho những người muốn tìm cảm giác “mùa thu” mà không cần rời thành phố.