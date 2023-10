TP.HCM có mưa cực to giữa trưa: 'Biển nước' ngập hơn bánh xe, người dân khổ sở dắt bộ

Ghi nhận của Thanh Niên trưa nay, mưa lớn xuất hiện ở nhiều khu vực TP.HCM. Nhiều tuyến đường như Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành (TP.Thủ Đức), đường Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khối (Q.Gò Vấp)... nước dâng lên cao khiến cho người xe phải chật vật di chuyển.

Nước ngập sâu trên đường Dương Văn Cam (TP.Thủ Đức) khiến nhiều người lội nước dắt xe qua, quần áo ướt đẫm. NHẬT THỊNH

Nhiều người dân tìm cách ngăn nước vào nhà, nhưng vì mưa lớn kéo dài, nước dâng cao nên không có tác dụng. NHẬT THỊNH

Bà Nguyễn Thị Vượng (80 tuổi) sống tại đường Dương Văn Cam (TP.Thủ Đức) hơn 30 năm cho biết con đường này cứ hễ mưa là ngập, nước bẩn tràn hết vào nhà dù đã nâng nền lên 2 lần. NHẬT THỊNH

[CLIP]: TP.HCM có mưa cực to: Nước ngập quá bánh xe, người dân chật vật giữa 'biển nước'

Nước ngập quá bánh xe. NHẬT THỊNH

Nước dâng cao, rác trôi lềnh bềnh trên đường Dương Văn Cam. NHẬT THỊNH

Nhiều xe máy phải chờ ô tô đến "giải cứu" để di chuyển qua đường ngập nước. NHẬT THỊNH

Xe chết máy la liệt. Dắt xe qua đường ngập, anh Hải (ngụ TP.Thủ Đức) cho biết anh đang đi công việc thì bất ngờ trời mưa lớn. Đi ngang qua đoạn đường Dương Văn Cam nước ngập sâu khiến xe chết máy, anh phải chật vật dẫn xe. "Quần áo gì ướt hết, giờ không biết có khởi động lại được xe không hay phải tốn thêm tiền sửa", vừa dẫn xe, anh Hải vừa nói. NHẬT THỊNH

Đường Đặng Thị Rành cũng mênh mông giữa "biển nước". NHẬT THỊNH

Mưa ngập cũng ảnh hưởng tới việc buôn bán, mưu sinh của người dân. NHẬT THỊNH

Mưa ngay thời điểm nhiều học sinh tan học, về nhà buổi trưa khiến cho việc di chuyển của các em gặp khó khăn. Càng về trưa, nước rút dần. NHẬT THỊNH

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, thời tiết khu vực Nam bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng, có lúc nắng gián đoạn. Các tỉnh ven biển phía Đông tiếp tục có mưa rào và dông cho đến trưa chiều, các nơi khác có mưa muộn hơn từ chiều đến tối với diện mưa rải rác ở miền Đông, nhiều nơi ở miền Tây, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC có nơi trên 34oC.

Nguyên nhân chính cơn mưa sáng nay là do rãnh áp thấp có trục qua Nam Trung bộ - Nam bộ nối với vùng hội tụ gió trên vùng biển phía Đông chi phối thời tiết khu vực Nam bộ.