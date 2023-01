TP.HCM có mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân cao nhất cả nước

Đây là thông tin được ông Ngô Xuân Liễu, Giám đốc Trung tâm Quốc gia về dịch vụ việc làm, Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB-XH), cho biết ngày 5.1.

Theo ông Ngô Xuân Liễu, quý 4.2022 thị trường lao động có nhiều biến động, một số ngành nghề như: dệt may, da giày, chế biến gỗ,… cắt giảm lao động số lượng lớn. Về tổng thể, số người nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp có tăng nhưng không đột biến, thậm chí giảm so với quý trước đó.

Cụ thể, cả nước có gần 185.200 người nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp, giảm 17% so với quý 3.2022, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021 (160.986 người). Nếu tính chung cả năm 2022, lượng hồ sơ nhận trợ cấp tăng 7% so với năm 2021.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân cả nước là 3,4 triệu đồng. Trong đó, địa phương có mức hưởng trợ cấp bình quân cao nhất là TP.HCM với 5,3 triệu đồng; địa phương có mức hưởng trợ cấp bình quân thấp nhất là Quảng Nam với 2,9 triệu đồng.

Phần lớn người thất nghiệp, nghỉ việc là lao động phổ thông, không muốn mất thời gian cho việc học tập tìm nghề mới nên quan tâm đến tiền trợ cấp và tìm việc khác.





Lý giải về việc số hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp không đột biến, ông Liễu cho rằng: “Các ngành cắt giảm số lượng lớn lao động trong quý 4/2022 chiếm tỷ trọng không lớn trong tổng số người nộp hồ sơ thất nghiệp. Đặc biệt, dịp cuối năm, ngành dịch vụ tăng trưởng trở lại đã thu hút lượng lớn lao động”.

Bên cạnh đó, nhiều lao động mất việc đã được kết nối việc làm, giới thiệu việc làm thông qua các trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương. Số người được các trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu là 40.534 người, tương đương với số người được giới thiệu việc làm năm 2021 và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo dự báo của Trung tâm Quốc gia về dịch vụ việc làm, sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tình hình kinh tế thế giới sẽ tiếp tục tác động đến Việt Nam khiến doanh nghiệp còn cắt giảm lao động. Do vậy, cần thêm chính sách làm "giá đỡ" hỗ trợ người lao động trước những cú sốc của thị trường.