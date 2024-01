TP.HCM có thể thiệt hại 50 triệu USD mỗi năm vì biến đổi khí hậu

Bà Carolyn Turk cho rằng, trước thiệt hại về kinh tế do biến đổi khí hậu của thế giới , TP.HCM cũng như các thành phố lớn ở châu Á đang đối mặt với nhiều rủi ro.

Các nhà đầu tư hay các nhà sản xuất tìm kiếm các nơi đặt nhà máy sản xuất có kinh tế xanh và phát thải carbon thấp. Ví dụ, đến nay, Thái Lan đã thuê WB cố vấn để thu hút các nhà đầu tư quan tâm tăng trưởng xanh. Ở Việt Nam, các ngành dệt may và xuất khẩu đang giảm do tác động kinh tế toàn cầu. Một số bên mua trên thế giới đã chuyển dịch các hợp đồng sang Bangladesh khi quốc gia này đã đưa ra các cam kết về giảm phát thải carbon.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu khai mạc Hội nghị ITPC

Bà Carolyn Turk nhấn mạnh: TP.HCM có tham vọng giảm 10% phát thải CO2 là có thể thực hiện được. Tất nhiên, cần chiến lược phù hợp để thúc đẩy quá trình chuyển dịch. Bà nói: “TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam nhưng đang gặp thách thức lớn do biến đổi khí hậu. 65% diện tích ở thành phố có độ cao dưới 1,5m so với mực nước biển, tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số làm tăng sức ép lên khu vực xanh. Thiệt hại về kinh tế do ngập lụt lên đến 250 triệu USD, con số này có tể tăng lên trên 350 - 500 triệu USD mỗi năm đến 2030 nếu biến đổi khí hậu gia tăng. Riêng tại TP.HCM, thiệt hại về kinh tế do biến đổi khí hậu có thể lên đến 50 triệu USD mỗi năm.

Chuyên gia này nhấn mạnh, thách thức lớn nhất TP đang gặp là tài chính. TP.HCM cần tiếp cận nguồn tài chính và tài trợ cho chuỗi cung ứng của thành phố.

Tại hội nghị, TP.HCM cũng kêu gọi đầu tư vào các dự án tăng trưởng xanh

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, TP.HCM là một trong 10 thành phố trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Kết quả nghiên cứu gần nhất do Viện Môi trường - Tài nguyên (Đại học Quốc gia TP.HCM) công bố cho thấy, trung bình mỗi năm, tổng phát thải khí nhà kính trên địa bàn thành phố hơn 60 triệu tấn CO2. TP cũng đã chọn tăng trưởng xanh là chiến lược phát triển tương lai, ưu tiên hàng đầu; đặt ra mục tiêu giảm phát thải 10% vào năm 2030 trong kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030 nhằm nỗ lực để xây dựng một môi trường sống và làm việc thuận lợi, an toàn và hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thành phố cũng chủ động tham khảo, hợp tác phối hợp trao đổi với các tổ chức quốc tế có kinh nghiệm để học hỏi, rút kinh nghiệm, hướng tới phát triển xanh, bền vững.