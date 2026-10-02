TP.HCM có thêm bệnh viện đa chuyên khoa quy mô 300 giường

Nghi thức cắt băng khai trương Bệnh viện Quốc tế Carmel

Theo ThS-BS Nguyễn Hữu Trâm Em, Tổng giám đốc Bệnh viện Quốc tế Carmel, bệnh viện tập trung phát triển các chuyên khoa sâu và mô hình phối hợp đa chuyên khoa, nhằm giúp người bệnh được đánh giá toàn diện và tiếp cận các phương pháp điều trị phù hợp tại cùng một cơ sở.

ThS-BS Nguyễn Hữu Trâm Em - Tổng Giám đốc Bệnh viện phát biểu khai chương

Song song với phát triển chuyên môn, bệnh viện đầu tư hệ thống CT phổ, MRI 1.5 và 3.0 Tesla, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA, phòng mổ Hybrid, hệ thống hồi sức tích cực và cấp cứu 24/7 nhằm hỗ trợ tối đa cho công tác chẩn đoán và điều trị.

Hệ thống cắt lớp vi tính phổi Philips spectral CT 7500 tại Bệnh viện Quốc tế Carmel

Đại diện Sở Y tế TP.HCM nhận định y tế tư nhân là một bộ phận quan trọng không thể tách rời. Mặc dù chiếm hơn một nửa số bệnh viện, số giường bệnh khu vực này mới chiếm hơn 15%. Vị trí tại khu đông giúp Bệnh viện Carmel thuận lợi phục vụ người dân thành phố, cộng đồng người nước ngoài và kiều bào, hướng tới hành trình chăm sóc liên tục theo triết lý 'Nhân ái - Tận tâm'.