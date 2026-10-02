    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Kinh tếDoanh nghiệp

    TP.HCM có thêm bệnh viện đa chuyên khoa quy mô 300 giường

    Thông tin dịch vụ
    Thông tin dịch vụ
    Ngày 30.9, Bệnh viện Quốc tế Carmel chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại phường Bình Trưng, TP.HCM. Bệnh viện được đầu tư trên tổng diện tích hơn 40.000 m², không gian 10 tầng, quy mô thiết kế 300 giường (giai đoạn đầu triển khai 150 giường) và định hướng phát triển hơn 20 chuyên khoa chất lượng cao.
    TP.HCM có thêm bệnh viện đa chuyên khoa quy mô 300 giường- Ảnh 1.

    Nghi thức cắt băng khai trương Bệnh viện Quốc tế Carmel

    Theo ThS-BS Nguyễn Hữu Trâm Em, Tổng giám đốc Bệnh viện Quốc tế Carmel, bệnh viện tập trung phát triển các chuyên khoa sâu và mô hình phối hợp đa chuyên khoa, nhằm giúp người bệnh được đánh giá toàn diện và tiếp cận các phương pháp điều trị phù hợp tại cùng một cơ sở.

    TP.HCM có thêm bệnh viện đa chuyên khoa quy mô 300 giường- Ảnh 2.

    ThS-BS Nguyễn Hữu Trâm Em - Tổng Giám đốc Bệnh viện phát biểu khai chương

    Song song với phát triển chuyên môn, bệnh viện đầu tư hệ thống CT phổ, MRI 1.5 và 3.0 Tesla, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA, phòng mổ Hybrid, hệ thống hồi sức tích cực và cấp cứu 24/7 nhằm hỗ trợ tối đa cho công tác chẩn đoán và điều trị.

    TP.HCM có thêm bệnh viện đa chuyên khoa quy mô 300 giường- Ảnh 3.

    Hệ thống cắt lớp vi tính phổi Philips spectral CT 7500 tại Bệnh viện Quốc tế Carmel

    Đại diện Sở Y tế TP.HCM nhận định y tế tư nhân là một bộ phận quan trọng không thể tách rời. Mặc dù chiếm hơn một nửa số bệnh viện, số giường bệnh khu vực này mới chiếm hơn 15%. Vị trí tại khu đông giúp Bệnh viện Carmel thuận lợi phục vụ người dân thành phố, cộng đồng người nước ngoài và kiều bào, hướng tới hành trình chăm sóc liên tục theo triết lý 'Nhân ái - Tận tâm'.

    Khám phá thêm chủ đề

    Bệnh viện Quốc tế Carmel TP.HCM có thêm bệnh viện đa chuyên khoa quy mô 300 giường Bệnh viện Quốc tế Carmel chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại phường Bình Trưng, TP.HCM định hướng phát triển hơn 20 chuyên khoa chất lượng cao

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận