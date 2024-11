TP.HCM: Công an Q.4 bắt 53 người liên quan đến ma túy

Ngày 15.11, nguồn tin cho biết, sau một tháng mở cao điểm rà soát tội phạm ma túy, Công an Q.4 (TP.HCM) phát hiện 48 người sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ lời khai của những người nói trên, công an truy xét 22 vụ, bắt giữ 53 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Qua 1 tháng, Công an Q.4, TP.HCM bắt 53 người liên quan ma túy ẢNH: CACC

Trong đó, có Dương Thế Vinh (hay còn gọi là Vinh “dâu", 24 tuổi, quê Phú Yên), bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.4 truy nã về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, Công an Q.4 cũng phối hợp Công an P.8 bắt giữ 4 người khác liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ ma túy. Mở rộng khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 người, công an thu được nhiều ma túy đá.

Theo công an, ma túy là hiểm họa của toàn xã hội, gây ra nhiều hệ lụy khôn lường đối với mọi mặt của đời sống, là nguyên nhân, nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm khác như trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích… gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Một trong những đặc điểm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn là lợi dụng địa bàn nhỏ hẹp, người già, lớn tuổi để làm "tay chân" hoặc lợi dụng không gian mạng để hoạt động mua bán trái phép ma túy.

Công an Q.4 đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường, lực lượng 363 nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, rà soát từng khu phố, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra các khu nhà cho thuê, căn hộ chung cư để phát hiện người sử dụng ma túy, người hồi gia tái nghiện, đối tượng mua bán trái phép chất ma túy…

Từ đó, phân loại, có biện pháp xử lý đến cùng, chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy.