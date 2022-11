TP.HCM: Công an TP.Thủ Đức kiểm tra, xử lý xe dù bến cóc

Ngày 17.11, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang phối hợp lực lượng Thanh tra Giao thông (TTGT - Sở GTVT TP.HCM) và các cơ quan liên quan thực hiện kế hoạch xử lý tình trạng xe dù bến cóc trên các tuyến QL1, QL13, Xa lộ Hà Nội, QL 1K, Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống.

Thực hiện kế hoạch, đêm 15.11, Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra bãi xe của Công ty TNHH vận tải Thành Công (số 834 QL13, P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức) phát hiện nhiều xe khách đang đậu tại đây. Trong đó, xe khách BS 83B - 006.33 (chạy tuyến Kon Tum - TP.HCM và ngược lại) đang đón khách tại đây.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông Đặng Bảo Chí Cường (36 tuổi, tài xế xe khách 83B - 006.33) với lỗi “không chạy đúng hành trình vận tải quy định”.





Bên cạnh đó, Công ty TNHH Tâm Anh Kon Tum (đứng tên đăng ký BS 83B - 006.33) cũng bị Đoàn kiểm tra lập biên bản xử phạt về hành vi “không thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký về hành trình chạy xe”. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra các giấy tờ pháp lý, hoạt động vận tải, PCCC, An ninh trật tự… tại bãi xe của Công ty TNHH vận tải Thành Công.

Theo Công an TP.Thủ Đức, đơn vị này chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an 34 phường sẽ phối hợp với các TTGT, chính quyền địa phương sẽ kiểm tra, xử lý tất cả các địa điểm xe dù bến cóc trên địa bàn. Đặc biệt, các kho bãi, cây xăng dầu, điểm đón trả khách của các công ty vận tải lợi dụng để hoạt động xe dù bến cóc sẽ bị Công an TP.Thủ Đức xử lý nghiêm.