TP.HCM: Cuộc đua giành sự sống cho bé 9 tháng viêm phổi do nhiễm Adenovirus

Bác sĩ chuyên khoa I Vương Huy Tuấn cho tổn thương phổi diễn tiến cực nhanh trong 2 ngày do Adenovirus

Viêm phổi diễn tiến nhanh và nguy hiểm

Chỉ sau 48 giờ nhập viện, dù đã được điều trị kháng sinh và hỗ trợ hô hấp ban đầu, tình trạng của bé đột ngột xấu đi. Trẻ bỏ bú, li bì, lồng ngực co kéo mạnh theo từng nhịp thở, hõm ức lõm sâu, những dấu hiệu cho thấy suy hô hấp đang tiến triển nhanh.

Cơn sốt liên tục chạm ngưỡng 40°C, hầu như không đáp ứng thuốc hạ sốt. Phim X-quang phổi chụp lại lần hai cho thấy tổn thương lan rộng hai bên phổi, đông đặc xuất hiện trong thời gian rất ngắn. Kết quả xét nghiệm PCR/đàm sau đó xác định nguyên nhân là viêm phổi đông đặc do Adenovirus.

Bác sĩ chuyên khoa I Vương Huy Tuấn, Phó khoa Nhi và sơ sinh - Bệnh viện Phương Nam (Thành viên tập đoàn Y tế Phương Châu) cho biết, đây là một ca bệnh điển hình của viêm phổi do virus Adeno với diễn tiến rất nhanh. Phổi của trẻ có dấu hiệu đông đặc và xẹp phổi, kèm bão cytokine diễn ra gây viêm. Adenovirus không chỉ tấn công đường hô hấp mà còn có nguy cơ gây viêm não, ảnh hưởng đến tri giác của trẻ, gây viêm cơ tim dễ làm bé sốc tim, suy tuần hoàn, nặng hơn có thể gây suy đa cơ quan.

Cuộc chiến thầm lặng trong khoa hồi sức

Trước diễn tiến nặng và nhanh của bệnh, Bệnh viện Phương Nam đã kích hoạt phác đồ hồi sức tích cực, phối hợp nhiều biện pháp cùng lúc để giành lại hơi thở cho bệnh nhi. Bé được hỗ trợ thông khí áp lực dương CPAP nhằm cải thiện suy hô hấp, giúp phổi nở tốt hơn và hạn chế xẹp phổi. Song song đó, ekip hồi sức áp dụng kỹ thuật nằm sấp (prone positioning) – một biện pháp quan trọng giúp tối ưu thông khí cho các vùng phổi bị tổn thương phía sau, cải thiện tình trạng đông đặc.

Công tác vật lý trị liệu hô hấp được thực hiện liên tục với vỗ rung, hút đờm nhằm khai thông đường thở, hỗ trợ trẻ tống xuất lượng đờm nhớt ứ đọng trong phổi. Bé được chăm sóc cách ly nghiêm ngặt, theo dõi sát 24/24 để hạn chế lây nhiễm chéo và kịp thời xử trí các biến chứng. Việc nuôi ăn qua sonde dạ dày mỗi 3 giờ kết hợp điều trị kháng sinh tích cực giúp đảm bảo dinh dưỡng và duy trì thể trạng trong suốt quá trình hồi sức.

Sau 5 ngày điều trị tại khoa hồi sức tích cực, trải qua gần 10 ngày sốt cao liên tục, với sự hỗ trợ toàn diện và chăm sóc chặt chẽ, tình trạng của bé dần ổn định. Các chỉ số hô hấp cải thiện, phổi hồi phục tốt hơn, sức khỏe bệnh nhi từng bước được kiểm soát và phục hồi.

Bác sĩ cảnh báo: Không chủ quan với Adenovirus ở trẻ nhỏ

Theo bác sĩ Vương Huy Tuấn, adenovirus là một loại virus gây bệnh ở đường hô hấp, có biểu hiện giống với một số bệnh như: sốt xuất huyết, cúm, Covid-19... Hiện nay, chưa có vaccine phòng bệnh do Adenovirus gây ra. Tùy theo thể trạng, có trẻ diễn tiến nhẹ nhàng, có thể tự khỏi, nhưng vẫn có trẻ sẽ có biểu hiện với triệu chứng rầm rộ, thở mệt.

Khi nhiễm Adenovirus trẻ sẽ có các triệu chứng như: nóng, ho, sổ mũi, cảm, viêm đường hô hấp. Cùng với các triệu chứng của viêm đường hô hấp thì viêm phổi do virus Adeno sẽ khiến bệnh nhân sốt rất cao, rét run, ho và thở khò khè. Do dễ nhầm lẫn với triệu chứng cảm cúm thông thường, nhiều ba mẹ có xu hướng chủ quan. Nếu phát hiện trễ, bệnh chuyển nặng sẽ có nhiều biến chứng nguy hiểm.

Các tổn thương thường gặp nhất khi nhiễm virus Adeno là viêm đường hô hấp trên, viêm đường hô hấp dưới, viêm kết mạc mắt (đau mắt đỏ), một số bệnh lý ở đường tiêu hóa (tiêu chảy, nôn, buồn nôn,…). Ngoài ra, virus này cũng gây bệnh viêm gan, viêm dạ dày, viêm não, màng não và viêm bàng quang, đặc biệt là ở bé trai.

Bác sĩ Vương Huy Tuấn, khuyến cáo các bậc phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác trong thời điểm giao mùa. Adenovirus có thể gây hội chứng nguy kịch hô hấp cấp (ARDS) rất nhanh ở trẻ nhỏ dưới 1 tuổi.

Ba mẹ cần theo dõi sát các dấu hiệu và đưa trẻ đi khám ngay nếu thấy bất kỳ một trong các dấu hiệu sau đây:

• Trẻ sốt cao kéo dài trên 48 giờ, khó hạ sốt;

• Trẻ thở nhanh hơn so với tuổi, khó thở, co kéo lồng ngực;

• Trẻ li bì khó đánh thức, hoặc kích thích vật vã, trẻ ăn uống, bú kém, nôn, hoặc tiêu chảy phân lỏng nhiều lần;

• Đặc biệt trẻ nhỏ hơn 1 tuổi, trẻ có sẵn các bệnh lý nền như sinh non, bệnh bẩm sinh, các bệnh mãn tính khác.

