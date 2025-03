TP.HCM: Cứu bé trai ngưng thở 1 phút sau sinh

Cả ba và mẹ bé (chị T.T.T.A, 30 tuổi) đều là bác sĩ, làm việc tại tỉnh Sóc Trăng. Sau cưới, chị A. từng một lần sảy thai sớm và một lần bị thai lưu lúc 7 tuần. Sau đó, chị nhanh chóng có thai lại, khám thai định kỳ theo lịch. Lúc 3 tháng đầu thai kỳ, xét nghiệm sàng lọc thai NIPT nguy cơ thấp và xét nghiệm tổng quát của chị đều bình thường, siêu âm độ mờ da gáy cũng trong giới hạn bình thường, nhịp tim thai 140-160 nhịp/phút không phát hiện bất thường.

Tuy nhiên, lúc 21 tuần, chị A. đi khám thai và siêu âm hình thái 4D phát hiện nhịp tim thai của bé chỉ còn có 55 - 60 nhịp/phút (bình thường trên dưới 140 nhịp/phút). Đây là một bất thường khá nghiêm trọng nên hai vợ chồng chị A. đã lên Bệnh viện (BV) Từ Dũ và BV Nhi đồng 1 để kiểm tra lại.

Ngày 2.3, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc BV Từ Dũ, cho biết qua thăm khám, siêu âm tiền sản thấy nhịp tim thai rất chậm, bất thường nên cho chỉ định làm các ét nghiệm tự miễn tìm nguyên nhân đồng thời hội chẩn với BV Nhi đồng 1. Kết quả siêu âm tại BV Nhi đồng 1 cho thấy tần số tim 57 nhịp/phút, nhịp nhĩ 120 nhịp/phút, cấu trúc tim bình thường, hở 3 lá nhẹ.

Khi có kết quả xét nghiệm miễn dịch, bác sĩ phát hiện chị A. bị bệnh Lupus ban đỏ hệ thống. Căn bệnh tự miễn có thể khiến phụ nữ mang thai và thai nhi gặp những biến chứng nguy hiểm.

Sau khi phát hiện bị Lupus, chị A. điều trị bệnh nền. Về phần em bé, BV Từ Dũ và BV Nhi đồng 1 theo dõi liên tục mỗi hai tuần 1 lần và gần đây là mỗi tuần 1 lần đánh giá sát các thông số tim mạch và thấy nhịp tim thai ổn định ở tần số 56 nhịp/phút.

Khi thai được 34 tuần 5 ngày, kết quả siêu âm ghi nhận có tình trạng hẹp hở van mức độ trung bình do tim to trong bệnh lý cơ tim Lupus, suy tim thai nhẹ - trung bình cần theo dõi sát sao vì nguy cơ thai lưu và tử vong chu sinh cao. Chị A. được các bác sĩ tư vấn cần đặt máy tạo nhịp cho bé ngay sau sinh.

Các bác sĩ tiến hành kiểm tra, đánh giá tình trạng bé và tiến hành lập đường truyền nhanh để thực hiện phẫu thuật ẢNH: BVCC

Hai phương án chuẩn bị khi chấm dứt thai kỳ sớm

Ngày 26.2, cuộc hội chẩn giữa ban giám đốc và các bác sĩ chuyên gia của BV Từ Dũ và Nhi Đồng 1 quyết định chấm dứt thai kỳ sớm và đưa ra 2 phương án song song. Nếu ngay sau mổ lấy thai huyết động bé ổn định có thể chuyển bé về BV Nhi đồng 1 thực hiện can thiệp đặt máy tạo nhịp. Nếu huyết động bé không ổn định, chuyển viện không an toàn thì sẽ tiến hành can thiệp đặt máy tạo nhịp theo phương pháp mới là đặt máy tạo nhịp nội tâm mạch ngay tại phòng mổ BV Từ Dũ ngay khi bé chào đời.

Ngày 27.2, khi thai được 36 tuần, chị A. được siêu âm kiểm tra lại thấy tim thai có diễn tiến suy tim bào thai nặng hơn. Hội đồng hội chẩn của 2 BV kết luận với chẩn đoán con so, thai 36 tuần 1 ngày, suy tim bào thai do tổn thương dẫn truyền từ nhĩ xuống thất có nguyên nhân từ bệnh lý Lupus của mẹ. Các bác sĩ thống nhất xử trí cấp cứu bán cấp, nếu chậm trễ thai có tăng nguy cơ lưu trong bụng mẹ. Ngay sau hội chẩn, các bác sĩ đã tư vấn cho sản phụ và chồng, hai vợ chồng đồng thuận và quyết tâm thực hiện theo kết luận của hội đồng.

Can thiệp đặt máy tạo nhịp tại chỗ cấp cứu cho bé do ngưng thở sau sinh

Sáng 28.2, ê kíp hơn 10 người tiến hành mổ lấy thai. Sau 5 phút một bé trai cân nặng 3.100g chào đời. Sau sinh, bé thở và khóc được nhưng da tím tái, nhịp tim bé chậm 52 lần/phút và sau 1 phút thì bé ngưng thở. Do đó, bé được ê kíp hồi sức sơ sinh của BV Từ Dũ và BV Nhi đồng 1 hồi sức tích cực ngay lập tức, đặt nội khí quản giúp thở cho bé và chuẩn bị phương án can thiệp đặt máy tạo nhịp tại chỗ cấp cứu.

Sau khi đặt xong máy tạo nhịp thành công, sinh hiệu bé ổn định, siêu âm lại xác định vị trí máy tạo nhịp chính xác trong buồng tim, kiểm tra nồng độ oxy trong máu đạt ngưỡng, nhịp tim tăng lên 140 lần/phút, bé tiếp tục được theo dõi 30 phút thấy tình trạng ổn định nên được chuyển về BV Nhi đồng 1 theo dõi thêm.

Sau 24 giờ can thiệp hiện tại tình trạng của bé rất ổn định, bé tự thở khí trời mà không cần trợ giúp.