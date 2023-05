TP.HCM: Cựu công an giả mạo văn bản tố tụng lãnh 7 năm 6 tháng tù

Đối với vụ án của Đào Anh Tuấn, sau khi Viện KSND TP.Thủ Đức phát hiện hành vi vi phạm của Đoàn Thanh Phương, ngày 19.9.2021, Viện KSND TP.Thủ Đức ra quyết định trả tự do cho người bị tạm giam là Đào Anh Tuấn do việc tạm giam không có căn cứ và trái pháp luật. Đến ngày 17.8.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Đào Anh Tuấn về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Các lệnh, quyết định này đã được Viện KSND TP.Thủ Đức phê chuẩn ngày 19.8.2022.