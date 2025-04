Mời doanh nghiệp cùng dự họp cấp sổ hồng

Trong đó có chung cư Bách Phú Thịnh (TP.Thủ Đức) do Công ty cổ phần Bách Phú Thịnh làm chủ đầu tư, khu nhà ở tại phường Thạnh Mỹ Lợi (TP.Thủ Đức) do Công ty TNHH Đá Xây dựng Bình Dương làm chủ đầu tư, khu nhà ở thấp tầng số 5 - khu đô thị Đông Tăng Long (TP.Thủ Đức) do Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị làm chủ đầu tư, chung cư Citrine Apartment (TP.Thủ Đức) do Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức làm chủ đầu tư, khu nhà ở Bình An (6,5ha) (TP.Thủ Đức) do Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức làm chủ đầu tư, khu nhà ở Gia Hòa (TP.Thủ Đức) do Công ty TNHH Xây dựng kinh doanh nhà Gia Hòa làm chủ đầu tư, chung cư Horizon (quận 1) do Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 làm chủ đầu tư và tòa nhà The Manor 2 (quận Bình Thạnh) do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư.

TP.HCM đã cấp hơn 1,5 triệu sổ hồng. Trong ảnh là chung cư Bách Phú Thịnh được Tổ công tác 5013 họp tháo gỡ cấp sổ hồng cho người mua nhà ẢNH: XUÂN THUỶ

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, ngày 5.11.2024, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định số 5013 về việc thành lập Tổ công tác giải quyết các nội dung liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn (Tổ công tác 5013).

Ngoài các thành viên của Tổ công tác 5013 là đại diện của các sở ngành liên quan, chủ đầu tư dự án cùng với các đơn vị liên quan như xã, phường; quận huyện nơi dự án triển khai cũng được mời làm việc. Do có sự góp mặt của nhiều bên trong các buổi làm việc nên nhiều vấn đề được làm sáng tỏ ngay tại chỗ và nhiều nội dung cũng được giải quyết ngay thay vì phải gửi văn bản trao đổi sau cuộc họp.

"Khi căn nhà được cấp sổ hồng thì người dân, doanh nghiệp có thể thế chấp vay ngân hàng để mở rộng kinh doanh, chuyển nhượng mua bán… Điều này giúp hàng trăm ngàn tỉ đồng sẽ vận hành vào nền kinh tế, thúc đẩy kinh tế phát triển. Để tiếp tục xứng đáng với lòng tin và sự ghi nhận của xã hội, công tác tháo gỡ khó khăn để cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án cần nhận được sự quan tâm hơn nữa từ các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là từ các thành viên của Tổ công tác 5013", ông Thắng cho biết.

Cho đến thời điểm hiện nay số liệu của cơ quan quản lý đất đai và hệ thống đăng ký đất đai cho thấy đã có hơn 1,5 triệu sổ hồng đã được cấp cho cá nhân, đạt tỷ lệ 99,67% so với diện tích đất cần cấp.

Gỡ vướng cho shophouse, officetel

Đối với các nhóm vướng mắc, Tổ công tác 5013 đã xác định được 7 nhóm vướng mắc chính.

Thứ nhất vướng mắc về quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục giải quyết cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án.

Thứ hai, vướng mắc về việc thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư về điều tiết nhà ở xã hội tại các dự án.

Thứ ba, vướng mắc về việc phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung của chủ đầu tư tại các dự án. Thứ tư, vướng mắc về việc dự án đang trong quá trình thực hiện điều tra, thực hiện kết luận thanh tra và thực hiện bản án của tòa án.

Căn hộ officetel đã có hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc cấp sổ hồng. Trong ảnh là tòa nhà The Manor do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư ẢNH: VĂN TRƯỜNG

Thứ năm, vướng mắc về việc chưa bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại dự án cho địa phương quản lý.

Thứ sáu, vướng mắc về việc rà soát lại pháp lý dự án.

Cuối cùng là vướng mắc về việc vi phạm hành chính về trật tự xây dựng.

Sau khi phân loại, có những nhóm vướng mắc thuộc thẩm quyền hướng dẫn của các bộ ngành trung ương Tổ công tác đã liên hệ và được hướng dẫn.

Theo đó, đối với vướng mắc quy định pháp luật về cấp sổ hồng cho loại hình bất động sản mới như shophouse, officetel, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công văn xin ý kiến và Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ NN - MT) đã có ba văn bản hướng dẫn tháo gỡ đối với nội dung vướng mắc này và các dự án thuộc nhóm này đã được tháo gỡ.