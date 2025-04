TP.HCM đang kiểm tra sản phẩm liên quan đến sữa

Hoạt động kiểm tra tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến, sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng y học và các thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Từ đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm; hạn chế, ngăn ngừa các sự cố về an toàn thực phẩm, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân.

Kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến, sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng y học và các thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt HÌNH MINH HỌA

Trong quá trình kiểm tra, đoàn công tác sẽ lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm để đánh giá chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường, đặc biệt là các sản phẩm có dấu hiệu vi phạm về chất lượng sản phẩm.

Đối tượng kiểm tra là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Trong đó, tập trung vào các sản phẩm/nhóm sản phẩm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm/nhóm sản phẩm: sữa chế biến, sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt...

Đoàn kiểm tra sẽ rà soát các giấy tờ như: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP); kết quả kiểm nghiệm sản phẩm, kiểm nghiệm nước sử dụng trong sản xuất; nguồn gốc, xuất xứ, hợp đồng mua bán, hóa đơn mua vào, chứng từ liên quan đến nguyên liệu, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, chất bảo quản thực phẩm; hồ sơ liên quan đến nhập khẩu thực phẩm đối với hàng nhập khẩu…

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM ban hành quyết định thành lập các đoàn kiểm tra với thành phần gồm: cán bộ, công chức, viên chức của thanh tra sở, phòng quản lý hành nghề, phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, đại diện UBND TP.Thủ Đức, các quận, huyện. Trong trường hợp cần thiết, đoàn kiểm tra có thể mời các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp.