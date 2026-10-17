TP.HCM: Danh sách hiệu trưởng, hiệu phó 15 trường cao đẳng sau sắp xếp

Tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường đã trao 75 quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của 15 trường cao đẳng, sau sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn TP.HCM.



Cụ thể, ông Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý cho 15 trường cao đẳng: Y tế TP.HCM, Nghề TP.HCM, Kinh tế TP.HCM, Trần Đại Nghĩa, Bách khoa Nam Sài Gòn, Bách nghệ TP.HCM, Kỹ thuật cao TP.HCM, Lý Tự Trọng, Giao thông vận tải TP.HCM, Nguyễn Hữu Cảnh, Văn hóa nghệ thuật TP.HCM, Nghề Việt Nam - Singapore, Việt Nam - Hàn Quốc, Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiến trúc - Xây dựng TP.HCM.

Lãnh đạo TP.HCM cho biết trong đợt sắp xếp các cơ sở giáo dục, TP.HCM giảm khoảng 30% số cơ sở giáo dục phổ thông và 50% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Danh sách lãnh đạo quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhận quyết định:

1. Trường CĐ Y tế TP.HCM:

Các phó hiệu trưởng:

Ông Đỗ Văn Trang, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Bình Dương;

Bà Trần Thị Bích Hiền, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Bà Nguyễn Thị Trường Xuân, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Bình Dương;

Chủ tịch UBND Thành phố giao quyền Hiệu trưởng đối với ông Đỗ Văn Trang cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, thời gian giao quyền tối đa là 12 tháng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.

2. Trường CĐ nghề TP.HCM

Hiệu trưởng: ông Trần Kim Tuyền.

Các phó hiệu trưởng:

Bà Tạ Thị Thu Hồng, Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Quang Trung;

Ông Nguyễn Ngọc Hạnh, Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương;

Ông Nguyễn Thọ Chân, Phó hiệu trưởng Trường CĐ nghề TP.HCM;

Ông Trần Quản Quốc, Phó hiệu trưởng Trường CĐ nghề TP.HCM;

Bà Hồng Thị Thanh Thủy, Phó hiệu trưởng Trường CĐ nghề TP.HCM.

3. Trường CĐ Kinh tế TP.HCM

Hiệu trưởng: Ông Trần Văn Tú.

Các phó hiệu trưởng:

Bà Đoàn Thị Minh Thuận, Hiệu trưởng Trường trung cấp kinh tế Bình Dương;

Bà Võ Thị Khánh Vân, Phó hiệu trưởng Trường CĐ kinh tế TP.HCM;

Ông Phạm Hùng Dũng, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế TP.HCM;

Bà Nguyễn Đặng An Long, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế TP.HCM;

Ông Nguyễn Minh Ninh, Phó hiệu trưởng Trường trung cấp kinh tế Bình Dương.

4. Trường CĐ Trần Đại Nghĩa

Hiệu trưởng: ông Trần Nguyên Thục, Hiệu trưởng Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật quận 12.

Các phó hiệu trưởng:

Ông Khê Văn Mạnh, Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM;

Ông Phan Văn Thanh Cần, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM;

Ông Phạm Văn Đầm, Phó hiệu trưởng Trường trung cấp Trần Đại Nghĩa;

Ông Trần Thanh Tùng, Phó hiệu trưởng Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật quận 12;

Ông Trần Văn Mừng, Phó hiệu trưởng Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật quận 12.

5. Trường CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn

Các phó hiệu trưởng:

Ông Nguyễn Đình Minh, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn;

Ông Huỳnh Minh Tiếng, Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Nhân đạo;

Ông Lê Nguyễn Thông Minh, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn;

Bà Bùi Thị Mai Châu, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn;

Ông Thái Kim Trọng, Phó hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Nhân đạo;

Ông Nguyễn Đức Lâm, Phó hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Bình Thạnh;

Chủ tịch UBND Thành phố giao quyền Hiệu trưởng đối với ông Nguyễn Đình Minh cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, thời gian giao quyền tối đa là 12 tháng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.

6. Trường CĐ Bách nghệ TP.HCM

Hiệu trưởng: ông Nguyễn Lê Đình Hải, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ.

Các phó hiệu trưởng:

Ông Trần Minh Phụng, Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Củ Chi;

Ông Trần Thanh Sơn, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ;

Ông Phan Đỗ Huy Thông, Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Củ Chi;

Bà Phan Ngọc Mai, Phó hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Củ Chi;

Ông Hoàng Phan Bá Phương, Phó hiệu trưởng Trường trung cấp Bách nghệ TP.HCM;

Ông Hoàng Văn Thảo, Phó hiệu trưởng Trường trung cấp Bách nghệ TP.HCM.

7. Trường CĐ kỹ thuật cao TP.HCM

Hiệu trưởng: ông Nguyễn Xuân Toán, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM.

Các phó hiệu trưởng:

Bà Lê Thị Ngọc Thuần, Phó hiệu trưởng được giao quyền Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức;

Ông Bùi Đăng Linh, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức;

Bà Nguyễn Thị Kim Bắc, Phó hiệu trưởng Trường trung cấp Đông Sài Gòn.

8. Trường CĐ Lý Tự Trọng

Các phó hiệu trưởng:

Ông Đinh Văn Đệ, quyền Hiệu trưởng Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM;

Ông Đinh Quang Nam, quyền Hiệu trưởng Trường trung cấp Thông tin - Truyền thông TP.HCM

Ông Châu Văn Bảo, phó Hiệu trưởng Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM.

Chủ tịch UBND Thành phố giao quyền Hiệu trưởng đối với ông Đinh Văn Đệ cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, thời gian giao quyền tối đa là 12 tháng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.

9. Trường CĐ Giao thông vận tải TP.HCM

Hiệu trưởng: Ông Hoàng Ngọc Trâm.

Các phó hiệu trưởng:

Ông Nguyễn Lê Trung, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Sát hạch lái xe Bình Dương;

Ông Phan Huy Đức, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Giao thông vận tải;

Ông Nguyễn Thế Khải, Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải.

10. Trường CĐ Nguyễn Hữu Cảnh

Các phó hiệu trưởng: Ông Đỗ Thanh Vân, Phó hiệu trưởng được giao quyền Hiệu trưởng Trường CĐ Thủ Thiêm – TP.HCM.

Ông Huỳnh Tấn Mẫn, Hiệu trưởng Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh;

Ông Đinh Minh Nghĩa, Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng;

Ông Nguyễn Minh Quốc Bảo, Phó hiệu trưởng Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh;

Ông Bùi Hồng Phong, Phó hiệu trưởng Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh;

Bà Dương Thu Trang, Phó hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng;

Chủ tịch UBND Thành phố giao quyền Hiệu trưởng đối với ông Đỗ Thanh Vân cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, thời gian giao quyền tối đa là 12 tháng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.

11. Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TP.HCM

Bà Hồ Ngọc Minh, quyền Hiệu trưởng Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TP.HCM.

Các phó hiệu trưởng:

Ông Lê Quang Lợi, Hiệu trưởng Trường trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương;

Ông Mai Thanh Sơn, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TP.HCM;

Ông Nguyễn Tấn Phước, Phó hiệu trưởng Trường trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương;

Chủ tịch UBND Thành phố giao quyền Hiệu trưởng đối với bà Hồ Ngọc Minh cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, thời gian giao quyền tối đa là 12 tháng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.

12. Trường CĐ nghề Việt Nam – Singapore

Hiệu trưởng: Ông Trần Hùng Phong.

Các phó hiệu trưởng: ông Nguyễn Văn Sung, Phó hiệu trưởng Trường CĐ nghề Việt Nam - Singapore;

Ông Lê Trần Vĩnh Phú, Phó hiệu trưởng Trường CĐ nghề Việt Nam - Singapore;

Ông Lê Tuấn Nhật, Phó hiệu trưởng Trường CĐ nghề Việt Nam – Singapore.

13. Trường CĐ Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương

Hiệu trưởng: ông Nguyễn Tấn Trung, Hiệu trưởng Trường CĐ Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương.

Các phó hiệu trưởng:

Ông Lê Trung Nam, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương;

Ông Lê Quốc Phương, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương;

Bà Đoàn Ngọc Như Tâm, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương.

14. Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu

Hiệu trưởng: bà Trương Huỳnh Như.

Các phó hiệu trưởng:

Ông Ngô Xuân Khoát, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu;

Ông Võ Văn Thuận, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu.

15. Trường CĐ Kiến trúc – Xây dựng TP.HCM

Hiệu trưởng: ông Nguyễn Tùng Lâm.

Các phó hiệu trưởng:

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Kiến trúc - Xây dựng TP.HCM;

Bà Nguyễn Thỵ Hải Ly, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Kiến trúc - Xây dựng TP.HCM.