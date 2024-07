TP.HCM: Dập tắt đám cháy nhà hàng và cứu 1 người bị kẹt thang máy

Ngày 27.7, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM thông tin vụ cháy nhà hàng và cứu thành công 1 người bị kẹt thang máy tại 1 ngôi chùa trên địa bàn Q.5.

Cột khói bốc cao tại vụ cháy nhà hàng trên đường Nguyễn Văn Cừ (Q.5, TP.HCM) CTV

Theo đó, 17 giờ 50 ngày 26.7, tại 1 nhà hàng rộng khoảng 510 m2, trên đường Nguyễn Văn Cừ (P.3, Q.5) xảy ra vụ cháy. Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.5 đã điều 4 xe chuyên dụng cùng 22 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường vụ cháy nhà hàng.

Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM cũng điều thêm 5 xe chữa cháy và 34 cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ. Khoảng 10 phút sau thì đám cháy tại nhà hàng được dập tắt. Vụ cháy không gây thương vong nhưng đã thiêu cháy khoảng 10 m2 diện tích nhà hàng cùng nhiều tài sản khác.

Lực lượng chức năng giải cứu thành công nạn nhân kẹt trong thang máy tại chùa CTV

Trong lúc lực lượng đang chữa cháy tại nhà hàng nói trên thì Công an Q.5 đồng thời nhận tin báo có sự cố kẹt thang máy tại 1 ngôi chùa trên đường Trần Phú (P.4, Q.5). Nạn nhân là bà Lê Thị T. (84 tuổi).

Công an Q.5 đã điều 1 xe chuyên dùng cùng 6 chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp Công an P.4 giải cứu nạn nhân an toàn.