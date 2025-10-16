Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm GDNN hàng đầu ASEAN

Yến Thi
Yến Thi
16/10/2025 09:04 GMT+7

Theo dự thảo Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục nghề nghiệp (GDNN) của Sở GD-ĐT TP.HCM, thành phố đặt ra định hướng phát triển GDNN đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 với những mục tiêu cụ thể.

Hướng tới nền GDNN có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế

Theo định hướng của TP.HCM, mục tiêu đến năm 2030, hệ thống GDNN TP.HCM phấn đấu đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề quốc gia, chủ động tham gia vào thị trường đào tạo nhân lực quốc gia; trong đó một số nghề có thể tiếp cận trình độ các nước thuộc nhóm ASEAN-4.

Đến năm 2045, GDNN của thành phố đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cao. TP.HCM hướng đến trở thành địa phương phát triển hàng đầu về GDNN trong nước và khu vực ASEAN, bắt kịp trình độ tiên tiến của thế giới, có năng lực cạnh tranh vượt trội ở một số lĩnh vực, ngành, nghề đào tạo.

Các chỉ tiêu cụ thể cũng được TP.HCM xác lập rõ ràng:

  • Thu hút 45-50% học sinh tốt nghiệp THCS và THPT vào hệ thống GDNN; học sinh, sinh viên nữ đạt trên 35% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh mới.
  • Có khoảng 60% lực lượng lao động được đào tạo lại, đào tạo thường xuyên.
  • Có khoảng 70% các cơ sở GDNN đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng; có khoảng 10 trường chất lượng cao.
  • 100% nhà giáo đạt chuẩn; 100% cán bộ quản lý được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng quản lý - quản trị hiện đại.
  • 100% ngành, nghề đào tạo được xây dựng, cập nhật chuẩn đầu ra theo khung trình độ quốc gia.

Đây là bước đi khẳng định quyết tâm của TP.HCM trong việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế sâu rộng.

TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm GDNN hàng đầu ASEAN - Ảnh 1.

Sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng với mô hình cánh tay robot tự động

ẢNH: YẾN THI

8 lĩnh vực trọng tâm phát triển nhân lực

Theo định hướng đến năm 2030, TP.HCM xác định 8 lĩnh vực trọng tâm phát triển nguồn nhân lực sau đào tạo GDNN đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

8 lĩnh vực gồm: công nghệ thông tin - truyền thông, cơ khí - ô tô, cơ điện tử - tự động hóa, kế toán - tài chính - ngân hàng - quản trị doanh nghiệp, logistics, chăm sóc sức khỏe, du lịch, xây dựng - môi trường - đô thị.

Cụ thể, các ngành nghề thuộc 8 lĩnh vực như sau:

TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm GDNN hàng đầu ASEAN - Ảnh 2.

Các lĩnh vực trọng tâm phát triển nguồn nhân lực sau đào tạo GDNN của TP.HCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

ĐỒ HỌA: YẾN THI


GDNN giáo dục nghề nghiệp Nhân lực phát triển nhân lực ASEAN TP.HCM
