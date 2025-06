TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quá trình sáp nhập

Trước nhu cầu cấp thiết của tiến trình chuyển đổi số trong bối cảnh sáp nhập, Hội Truyền thông - Điện tử TP.HCM phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM tổ chức tọa đàm “Chuyển đổi số tại TP.HCM trong bối cảnh sáp nhập”.

Mở đầu tọa đàm, ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM đã chia sẻ bức tranh chuyển đổi số tại thành phố trong bối cảnh sáp nhập. “Từ ứng dụng công nghệ thông tin đến chuyển đổi số, TP.HCM đã đi được một chặng đường dài. Tuy nhiên, trong quá trình này, phần “số”, tức hạ tầng công nghệ, thường được chú trọng trong khi phần “chuyển đổi”, tức ứng dụng mô hình mới, hình thức kinh doanh mới, lại chưa được quan tâm đúng mức”, ông Thanh Hòa chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Hòa - Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, chia sẻ tại sự kiện ngày 18.6 ẢNH: KHẢI MINH

Trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số cần ứng dụng khoa học công nghệ để giải quyết vấn đề của thành phố, tập trung vào 3 lĩnh vực chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Bên cạnh đó, ông Hòa cũng chia sẻ về các nền tảng chuyển đổi số quan trọng mà thành phố đã triển khai, bao gồm: xây dựng hạ tầng và dữ liệu số, cổng dữ liệu thành phố, bản đồ số dùng chung, hệ thống quản trị trong nền tảng số, cổng dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp, cổng thông tin tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân và doanh nghiệp (Cổng 1022), cổng chuyển đổi số, ứng dụng công dân số…

Ngoài ra, Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM ra mắt Nền tảng đào tạo trực tuyến dành cho đội ngũ cán bộ xã, phường trên địa bàn thành phố, cùng với bản tin “30 phút - Chuyển đổi số tại TP.HCM” nhằm cập nhật thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy nhận thức về chuyển đổi số trong cộng đồng.

Trong tham luận về giải pháp chuyển đổi số, biến trí tuệ thành tài sản, tạo động lực để TP.HCM bứt phá trong bối cảnh sáp nhập, bà Lê Nguyễn Trà My, đại diện Chi hội Blockchain TP.HCM (HBA), cho biết trong năm 2024, cả nước xử lý hơn 140.000 đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, nhưng tỷ lệ thương mại hóa chỉ khoảng 0,1%, thấp hơn 50 lần so với trung bình thế giới và 100 lần so với các nước phát triển. Một trong các nguyên nhân chính là sự thiếu vắng một nền tảng chuyên biệt, minh bạch cho giao dịch tài sản trí tuệ và cơ chế định giá chuẩn hóa, khiến các sáng chế, ý tưởng khó có thể tiếp cận thị trường và phát huy giá trị kinh tế.

Theo bà My, chuỗi khối (blockchain) - một trong những công nghệ chiến lược quốc gia theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg - là chìa khóa không chỉ quản lý tốt tài sản trí tuệ mà còn biến nó thành động lực thực sự thúc đẩy kinh tế.

HBA đã tư vấn ứng dụng công nghệ chuỗi khối để thành lập các “giấy khai sinh số” đại diện cho quyền sở hữu một loại tài sản, bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, “tờ giấy” này được lưu trữ trên chuỗi khối nên hoàn toàn không thể làm giả được.

Từ đó, HBA đưa ra 3 hướng phát triển cho chuyển đổi số gồm: Định danh sản phẩm thật và truy xuất nguồn gốc; xây dựng một "Chợ ý tưởng" minh bạch và hiệu quả; Quản lý thông minh, hỗ trợ sáp nhập.