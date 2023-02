TP.HCM: Nguyên Kế toán trưởng Trường tiểu học Chi Lăng khai tham ô ra sao?

Ngày 14.2, Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Đặng Thị Lan Anh (38 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Trường tiểu học Chi Lăng) về tội "tham ô tài sản".

Theo KLĐT, từ năm 2009 đến 2021, Trường tiểu học Chi Lăng có nhiều hoạt động thu, chi không đúng quy định, quy trình và quy chế chi tiêu nội bộ đầu năm gây thiệt hại, thất thoát số tiền gần 3,4 tỉ đồng.

Trong thời gian được phân công nhiệm vụ Kế toán trưởng Trường tiểu học Chi Lăng, Lan Anh đã sử dụng hóa đơn khống, lập chứng từ chi để tham ô hơn 1,6 tỉ đồng.

Cụ thể, mặc dù nhà trường không ký hợp đồng và không có hoạt động mua bán hàng hóa với bà K.L, nhưng từ tháng 5.2015 đến ngày 31.12.2020, Lan Anh đã thỏa thuận với bà L. về việc chi 10% giá trị ghi trên hóa đơn để xuất khống hóa đơn GTGT ghi nhận mua bán hàng hóa, văn phòng phẩm, vệ sinh phí... cho trường.

Có những hóa đơn khống này, Lan Anh đã lập các lệnh chi, chuyển hơn 1,6 đồng từ tài khoản của trường sang tài khoản bà L. Để tránh bị phát hiện, Lan Anh đã đính kèm các lệnh chi khống vào các hồ sơ, chọn thời điểm thích hợp để trình ký.

Sau khi có được chữ ký của hiệu trưởng, Lan Anh cầm lệnh chi đưa đến bộ phận văn thư để đóng dấu của trường, sau đó đưa lệnh chi đến ngân hàng và kho bạc để yêu cầu chuyển tiền đi.

Theo KLĐT, bà L. được Lan Anh chia 10% số tiền nhận được, còn lại 90% chuyển về cho Lan Anh. Do bị can này đang nuôi con nhỏ nên được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Quá trình điều tra, bị can đã nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Chọn thời điểm Hiệu trưởng đang họp để trình ký hồ sơ

Tại Cơ quan điều tra, bị can Đặng Thị Lan Anh khai bắt đầu công tác tại Trường tiểu học Chi Lăng từ năm 2009. Đến cuối tháng 7.2021, sau khi Thanh tra Q.Gò Vấp tiến hành thanh tra và ban hành KLTT vào ngày 15.7.2021, Lan Anh nhận Quyết định tạm đình chỉ làm việc, chờ xử lý cho đến thời điểm bị khởi tố.

Tại Trường tiểu học Chi Lăng, Lan Anh được phân công phụ trách Kế toán thuộc Phòng Tài vụ của trường và được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng. Lan Anh là người duy nhất phụ trách công tác kế toán, thuộc biên chế của trường này và hưởng lương theo ngạch kế toán viên trung cấp theo tiêu chuẩn viên chức Nhà nước.

Bị can Lan Anh khai được theo dõi tình hình thu chi thường xuyên và các khoản thực tế phát sinh trong niên độ kế toán. Lập dự toán ngân sách cho năm tài chính tiếp theo. Tính lương, trả lương, đóng bảo hiểm cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường. Lập bảng tính thu chi bán trú của học sinh nội trú, cân đối thu chi theo nguyên tắc thu bù chi. Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, trung tâm dạy học cho trường và thanh toán công nợ. Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách liên quan đến công tác tài chính theo quy định của pháp luật. Trong thời gian công tác tại trường, Lan Anh đã đăng ký mẫu chữ ký với chức danh Kế toán trưởng trên hồ sơ mở tài khoản của Trường tiểu học Chi Lăng mở tại Kho bạc Nhà nước Q.Gò Vấp và tại một ngân hàng. Theo đó, các mệnh lệnh, chứng từ liên quan đến tài khoản của trường phải có chữ ký của Lan Anh, chữ ký của Hiệu trưởng (chủ tài khoản) và dấu của trường mới có giá trị.

Đối với hành vi có dấu hiệu vi phạm, bị can Lan Anh thừa nhận mặc dù không mua bán hàng hóa nhưng để chiếm đoạt tiền theo đơn hàng do mình lập khống, Lan Anh đã thỏa thuận với bà L. lập hóa đơn GTGT khống và đồng ý trả 10% số tiền ghi trên hóa đơn cho bà L.

Cụ thể, khi có hóa đơn bán hàng của L., Lan Anh sẽ lập phiếu đặt hàng, ký vào phần "kế toán" trình Hiệu trưởng ký. Bị can Lan Anh khai, để tránh bị Hiệu trưởng phát hiện, Lan Anh thường kẹp bằng giả để lẫn với nhiều hồ sơ khác và lựa thời điểm Hiệu trưởng đang họp hoặc bận việc gấp để trình ký.

Sau khi Hiệu trưởng ký, Lan Anh cầm lệnh chi đó đưa đến bộ phận văn thư đóng dấu của trường.

Sau đó, Lan Anh đến ngân hàng hoặc Kho bạc Q.Gò Vấp để yêu cầu chuyển tiền đến tài khoản của bà L. Sau khi nhận được tiền, L. rút tiền mặt và thông báo để Lan Anh đến nhận tiền.

Lan Anh khai là người lập các phiếu chi khống, chuyển hơn 1,6 tỉ đồng vào tài khoản bà L. với mục đích chiếm đoạt, sử dụng cá nhân.