TP.HCM: Đề nghị truy tố nhóm bị can 'đặt mua súng qua mạng rồi... cướp súng'

Ngày 10.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 5 bị can trong vụ "cướp tài sản, mua bán trái phép công cụ hỗ trợ và không tố giác tội phạm".

Theo đó, 3 bị can Nguyễn Quốc Thạnh, Nguyễn Bá Lâm, Tôn Thất Tiến cùng bị đề nghị truy tố về tội "cướp tài sản". Bị can Dương Văn Hiến bị đề nghị truy tố về tội "mua bán trái phép công cụ hỗ trợ". Bị can Bùi Văn Mãng bị đề nghị truy tố về tội "không tố giác tội phạm".

Theo KLĐT, khoảng tháng 11.2020, Nguyễn Quốc Thạnh liên hệ với Dương Văn Hiến mạng xã hội Zalo đặt mua 1 khẩu súng bắn đạn cao su hiệu CZ75 (công cụ hỗ trợ - PV) cùng 20 viên đạn cao su với giá 25 triệu đồng. Thạnh chuyển tiền đặt cọc là 20 triệu đồng, nhưng Hiến không giao hàng.

Do bực tức vì bị chiếm đoạt 20 triệu đồng, Thạnh tiếp tục liên lạc với Hiến đặt mua 1 khẩu súng CZ75 và 20 viên đạn, hẹn giao hàng là ngày 19.11.2020. Đồng thời, Thạnh bàn bạc với Nguyễn Bá Lâm, Tôn Thất Tiến, Bùi Văn Mãng khống chế người giao hàng để cướp súng. Sau đó, Thạnh cung cấp súng bắn đạn cao su và còng số 8 cho nhóm của Lâm.

Khoảng 13 giờ ngày 19.11.2020, anh H.L.V.H (29 tuổi, nhân viên giao hàng) được Dương Văn Hiến thuê vận chuyển súng CZ75 và 20 viên đạn đến một nhà nghỉ tại P.12, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) để giao cho nhóm của Thạnh. Khi anh H. đến nhà nghỉ, nhóm của Thạnh xuống đón anh H. lên phòng kiểm tra đơn hàng trước khi thanh toán.





Sau khi kiểm tra đơn hàng, Thạnh giả vờ kêu Lâm ra trả tiền, Lâm bước ra rút súng bắn đạn cao su chĩa vào anh H. đe dọa, cùng lúc này Tiến lấy còng số 8 còng tay anh H. vào ghế. Nhóm của Thành chiếm đoạt khẩu súng CZ75, 20 viên đạn và lục soát người anh H. lấy thêm 1 điện thoại Samsung cùng số tiền 1,5 triệu đồng rồi bỏ đi.

Qua trình báo của anh H., công an vào cuộc điều tra, bắt giữ Dương Văn Hiến, Nguyễn Quốc Thạnh, Nguyễn Bá Lâm, Tôn Thất Tiến cùng Bùi Văn Mãng.

Liên quan vụ án "cướp tài sản, mua bán trái phép công cụ hỗ trợ và không tố giác tội phạm", CQĐT xử phạt hành chính nhân viên giao hàng H.L.V.H tổng số tiền 35 triệu đồng về hành vi "vận chuyển trái phép công cụ hỗ trợ".