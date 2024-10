TP.HCM: Điểm mặt các 'địa chỉ đen' về thẩm mỹ chui trên địa bàn Q.1

Ngày 31.10, UBND Q.1 phát động chiến dịch cao điểm về kiểm tra, xử lý, giám sát cơ sở hoạt động không phép và sai phép trong lĩnh vực khám chữa bệnh chuyên khoa thẩm mỹ đến hết năm 2024. Q.1 được biết đến là một trong những địa phương mà thẩm mỹ chui hoạt động rất nhiều.



Ông Nguyễn Nguyệt Cầu, Trưởng phòng Y tế Q.1, cho biết địa bàn Q.1 có 8 bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ, 25 phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ và 30 phòng khám da liễu có phép.

Tuy nhiên, hiện Q.1 phát sinh thêm nhiều viện thẩm mỹ, thẩm mỹ viện, clinic, spa, phun xăm, chăm sóc da… Những cơ sở này chỉ được làm những dịch vụ thẩm mỹ không xâm lấn, nhưng đã làm thẩm mỹ chui như tiêm filler, hút mỡ bụng gây tai biến. Cơ sở hoạt động rất tinh vi, lách luật, biển hiệu ghi những câu từ như "bệnh viện", khiến người dân có thể tin tưởng.

Sau 2 tuần kiểm tra, cơ sở thẩm mỹ chui này đã "thay tên đổi họ" ẢNH: DUY TÍNH

"Khi kiểm tra nếu như không bắt tận tay, không có bằng chứng trước đó thì họ không nhận là làm, quảng cáo không phép. Chủ cơ sở thường không xuất hiện, còn nhân viên thì đóng vai "em không biết gì cả, em mới tới". Để giải quyết việc này cơ quan quản lý phải phối hợp để xử lý. Từ đầu tháng 10.2024 đến nay, Q.1 đã ban hành 7 quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Điển hình như cơ sở Amber tại 71 Trần Quang Khải (P.Tân Đinh), khi kiểm tra thì "bác sĩ" cởi áo blouse leo mái nhà trốn và đang nhờ công an truy tìm. Thẩm mỹ viện Kim An tại 148C Trần Quang Khải (P.Tân Định) khám chữa bệnh chui gây tai biến, thời điểm kiểm tra công an giữ 8 người", bác sĩ Cầu nói.

Theo bác sĩ Cầu, cơ sở không phép hoạt động khá nhiều, nổi bật là ở P.Tân Định, P.Đa Kao, P.Nguyễn Thái Bình, P.Phạm Ngũ Lão. Do đó Q.1 xác định địa chỉ đen chuyên "thay tên đổi họ" sau mỗi lần kiểm tra rồi hoạt động như cũ, con người cũ, có kinh nghiệm đối phó với cơ quan quản lý. Cụ thể là cơ sở ở địa chỉ 78 Nguyễn Văn Thủ (P.Đa Kao), 59 Nguyễn Hữu Cầu (P.Đa Kao), 104 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P.Bến Nghé).

"Đấu tranh với thẩm mỹ chui là kiên trì giám sát, đấu tranh rồi đến một thời điểm nào đó họ trụ không nổi thì giải thể", bác sĩ Cầu nhấn mạnh.

Những địa chỉ từng hoạt động thẩm mỹ chui được Q.1 giám sát đặc biệt ẢNH: DUY TÍNH

Ông cũng khẳng định rằng, quyết tâm của Q.1 là làm đồng bộ trên địa bàn, đảm bảo môi trường làm đẹp an toàn cho người dân. Theo đó, Q.1 triển khai 5 giải pháp: Phát hiện sớm, ngăn ngừa sớm; Chủ động rà soát, xử lý sớm; Xây dựng mạng lưới an ninh nhân dân phát hiện sớm, xử lý sớm; Truyền thông làm đẹp thông minh – an toàn – hiệu quả; Giám sát đặc biệt các địa chỉ đen.

Tại lễ phát động, bà Mai Thị Hồng Hoa, Phó chủ tịch UBND Q.1, cho biết thê, Q.1 có khoảng 250 phòng khám thẩm mỹ, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ. Vì vậy Q.1 ngăn chặn, đẩy lùi và kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở có thực hiện kỹ thuật liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh không phép, ngăn chặn các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai biến, bảo vệ quyền lợi của người dân.

Bà chỉ đạo lãnh đạo Phòng Tài chính - kế hoạch Q.1 đề xuất xử lý thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc kiến nghị cơ quan thẩm quyền ngăn chặn, xử lý đối với cơ sở chăm sóc da, spa, phòng khám thuộc loại hình doanh nghiệp, công ty cố tình vi phạm pháp luật khi cần thiết. Phòng LĐ-TB-XH rà soát, kiểm tra các cơ sở đào tạo nghề, dạy nghề chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép thực hiện liên quan đến chăm sóc da, dịch vụ thẩm mỹ… Công an Q.1 phối hợp hỗ trợ đoàn kiểm tra xử lý các trường hợp có hành vi vi phạm khám chữa bệnh không phép nhưng trốn tránh, không hợp tác, cản trở thi hành công vụ.