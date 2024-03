TP.HCM: Diễn biến mới vụ Trưởng ban quản trị Centum Wealth bị đe dọa 'táng vỡ sọ'

Liên quan đến việc Trưởng ban quản trị chung cư Centum Wealth (P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) bị đe dọa "táng vỡ sọ", sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, UBND P.Hiệp Phú đã tổ chức họp giữa các bên để giải quyết vấn đề.

Người dân chung cư Centum Wealth treo băng rôn yêu cầu chủ đầu tư bàn giao quỹ bảo trì, sổ đỏ MÃ PHONG

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tiến Tùng (Tổng giám đốc Công ty Trọng Tín) cho biết, do công ty chưa nhận được thanh toán số tiền công nợ liên quan đến việc vận hành, bảo trì và xử lý nước thải tại chung cư Centum Wealth nên đã gọi điện cho trưởng ban quản trị có lời lẽ đe dọa "táng vỡ sọ".

Tại cuộc họp, có lãnh đạo UBND P.Hiệp Phú, Công an P.Hiệp Phú, ông Tùng đã nhận sai và trực tiếp xin lỗi bà Trần Thị Nhung (Trưởng BQT). Bà Nhung đã chấp nhận lời xin lỗi của ông Tùng.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, bà Trần Thị Nhung Trưởng ban quản trị chung cư Centum Wealth đã có đơn gửi UBND P.Hiệp Phú, Công an P.Hiệp Phú về việc hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự tại chung cư này. Nguyên nhân do Công ty Trọng Tín, là đơn vị vận hành xử lý nước thải tại chung cư Centum Wealth đã gửi mail, gọi điện, nhắn tin đến ban quản trị với lời lẽ xúc phạm, đe dọa.

Liên quan đến vụ việc Công ty cổ phần Bách Phú Thịnh (Công ty Bách Phú Thịnh) - chủ đầu tư chung cư Centum Wealth giữ hơn 20 tỉ đồng quỹ bảo trì của chung cư bất ngờ "biến mất", sau khi Báo Thanh Niên phản ánh thì ông Trương Văn Hải là phó tổng giám đốc công ty này đã xuất hiện làm việc với cơ quan chức năng.

Ông Hải cho biết, hiện Công ty Bách Phú Thịnh đang chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật để bàn giao cho ban quản trị chung cư Centum Wealth từ ngày 1 - 6.4. Riêng kinh phí bảo trì, phía Công ty Bách Phú Thịnh đang thống kê, thống nhất số liệu và sẽ tiến hành làm việc với ban quản trị để lên kế hoạch chi trả.