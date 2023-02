TP.HCM: Điều tra vụ đập phá ô tô tại Q.Bình Tân

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 17.2, tại đường Bình Thành gần hẻm 257 (P.Bình Hưng Hòa B) xảy ra vụ xô xát đánh nhau của một nhóm người. Vụ việc khiến một chiếc ô tô bị đập phá hư hỏng.



Công an ghi nhận hiện trường ô tô bị đập phá NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo hình ảnh đoạn clip do những người trong chiếc ô tô ghi lại, một người đàn ông bị nhóm người lao vào đánh tới tấp. Gần đó một số người cầm chai bia, gậy cũng định lao vào tham gia đánh nhau nhưng được những người xung quanh ngăn lại.

Liên quan vụ việc này, anh T (40 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) cho biết, tối 17.2, anh được thuê chở khách từ Q.12 đến đường Bình Thành (Q.Bình Tân).

Khi xe đến đầu hẻm 257 đường Bình Thành, khách mở cửa đi xuống thì bất ngờ xuất hiện một nhóm hơn chục người đến nói chuyện rồi xảy ra cự cãi, tấn công khách mà anh T. chở đến.

Chiếc xe của anh T. bị đập phá hư hỏng NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Bị đánh, khách của anh T. lên xe đóng cửa. Nhóm người đập vào xe, yêu cầu tài xế mở cửa. Sợ phương tiện hư hỏng, anh T. lái xe bỏ chạy nhưng nhóm người này đuổi theo.

"Họ bảo tôi mở cửa nhưng nhóm người có hung khí nên tôi không mở, sau đó họ đập xe. Họ đập chai bia vào đầu, may tôi bị thương nhẹ nhưng một người khách của tôi bị thương nặng, phải đưa vào bệnh viện", anh T. nói.

Cũng theo anh T., từ lúc chở khách đến, anh chưa hề bước xuống xe và cũng không biết nhóm người trên có hiềm khích gì với hành khách mình chở theo. Chiếc xe ô tô của anh bị nhóm người đập phá gây hư hỏng, bể kính, ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Sau khi vụ việc xảy ra, anh T. đã đến trụ sở công an trình báo. Lực lượng chức năng đã đến ghi nhận, lấy lời khai những người liên quan. Công an đã trích xuất các camera an ninh của nhà dân xung quanh nơi xảy ra vụ đánh nhau, đập phá ô tô để truy xét.

Khu vực nơi anh T. chở khách đến rồi bị đập phá xe TRẦN KHA

Sáng 19.2, người dân tại hẻm 257 đường Bình Thành cho biết, trước đó (tối 17.2) có thấy nhóm người cầm theo hung khí gây náo loạn cả khu vực.

Nguyên nhân ban đầu được cho là 2 nhóm người mâu thuẫn trên mạng xã hội, hẹn nhau để nói chuyện. Công an đang điều tra làm rõ vụ việc đập phá ô tô tại Q.Bình Tân.