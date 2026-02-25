Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Điều tra vụ người đàn ông bị hàng xóm tấn công gây thương tích

Trần Kha
Trần Kha
25/02/2026 18:39 GMT+7

Ông Trương Duy Khánh (TP.HCM) bị hàng xóm tấn công gây thương tích, nạn nhân trình báo công an để xử lý.

Ngày 25.2, Công an xã Phú Hòa Đông (TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ ông Trương Duy Khánh (55 tuổi, ở xã Phú Hòa Đông) trình báo bị người phụ nữ tấn công gây thương tích.

Điều tra vụ người đàn ông bị hàng xóm tấn công gây thương tích - Ảnh 1.

Ông Trương Duy Khánh cho biết vết thương trên đầu ông do người phụ nữ gây ra

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo đơn trình báo, ngày 10.2, ông Trương Duy Khánh trong lúc dọn dẹp, trám xi măng khu vực bị trũng nước (khoảng 1 m2) trên phần đất của gia đình thì bất ngờ bị bà H. (47 tuổi), người hàng xóm sang gây gổ.

Dù ông Khánh giải thích phần đất này đã được tòa án công nhận quyền sử dụng hợp pháp, nhưng bà H. vẫn liên tục lớn tiếng, sau đó đánh, ném đá ông Khánh.

Vụ việc được camera an ninh và người dân xung quanh ghi lại. Theo hình ảnh trích xuất, bà H. đã dùng tay, cây đánh ông Khánh. Khi phát hiện có người cầm điện thoại ghi hình, bà H. quay sang nhặt đá ném và truy đuổi khiến người này phải bỏ chạy. Người phụ nữ tiếp tục ném đá về phía ông Khánh.

Sau vụ việc, ông Khánh bị thương, chảy máu ở đầu, được đưa đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á để kiểm tra. Theo giấy chứng nhận thương tích, nạn nhân chấn thương đầu, chấn thương phần mềm cổ, vai trái, ngực trái.

Điều tra vụ người đàn ông bị hàng xóm tấn công gây thương tích - Ảnh 3.

Ông Khánh sau khi điều trị

ẢNH: TRẦN KHA

Đến ngày 13.2, ông Khánh đã gửi đơn tố giác bà H. về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng đến cơ quan chức năng.

Theo trình bày của ông Khánh, nguyên nhân dẫn đến sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn tranh chấp đất đai kéo dài giữa gia đình ông và gia đình bà H.

Mặc dù tranh chấp này đã được TAND TP.HCM và TAND cấp cao tại TP.HCM giải quyết bằng các bản án có hiệu lực pháp luật, công nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Khánh.

Cũng theo ông Khánh, đây không phải lần đầu tiên gia đình ông bị hàng xóm gây chuyện. Trước đó, cơ quan chức năng địa phương đã nhiều lần phải xuống hiện trường ghi nhận và xử lý liên quan tranh chấp tại khu vực này.

Hiện vụ việc được Công an xã Phú Hòa Đông tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Triệu tập nam thanh niên đánh người sau va chạm xe máy ở Bình Chánh

Triệu tập nam thanh niên đánh người sau va chạm xe máy ở Bình Chánh

Liên quan vụ người đàn ông bị đánh sau va chạm xe máy ở Bình Chánh (TP.HCM), chiều tối 6.3, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Công an xã Vĩnh Lộc A, đã triệu tập người liên quan lên làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

gây thương tích tấn công mâu thuẫn đất đai Ném đá TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận