TP.HCM: Điều tra vụ người đàn ông bị hàng xóm tấn công gây thương tích

Ngày 25.2, Công an xã Phú Hòa Đông (TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ ông Trương Duy Khánh (55 tuổi, ở xã Phú Hòa Đông) trình báo bị người phụ nữ tấn công gây thương tích.

Ông Trương Duy Khánh cho biết vết thương trên đầu ông do người phụ nữ gây ra ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo đơn trình báo, ngày 10.2, ông Trương Duy Khánh trong lúc dọn dẹp, trám xi măng khu vực bị trũng nước (khoảng 1 m2) trên phần đất của gia đình thì bất ngờ bị bà H. (47 tuổi), người hàng xóm sang gây gổ.

Dù ông Khánh giải thích phần đất này đã được tòa án công nhận quyền sử dụng hợp pháp, nhưng bà H. vẫn liên tục lớn tiếng, sau đó đánh, ném đá ông Khánh.

Vụ việc được camera an ninh và người dân xung quanh ghi lại. Theo hình ảnh trích xuất, bà H. đã dùng tay, cây đánh ông Khánh. Khi phát hiện có người cầm điện thoại ghi hình, bà H. quay sang nhặt đá ném và truy đuổi khiến người này phải bỏ chạy. Người phụ nữ tiếp tục ném đá về phía ông Khánh.

Sau vụ việc, ông Khánh bị thương, chảy máu ở đầu, được đưa đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á để kiểm tra. Theo giấy chứng nhận thương tích, nạn nhân chấn thương đầu, chấn thương phần mềm cổ, vai trái, ngực trái.

Ông Khánh sau khi điều trị ẢNH: TRẦN KHA

Đến ngày 13.2, ông Khánh đã gửi đơn tố giác bà H. về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng đến cơ quan chức năng.

Theo trình bày của ông Khánh, nguyên nhân dẫn đến sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn tranh chấp đất đai kéo dài giữa gia đình ông và gia đình bà H.

Mặc dù tranh chấp này đã được TAND TP.HCM và TAND cấp cao tại TP.HCM giải quyết bằng các bản án có hiệu lực pháp luật, công nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Khánh.

Cũng theo ông Khánh, đây không phải lần đầu tiên gia đình ông bị hàng xóm gây chuyện. Trước đó, cơ quan chức năng địa phương đã nhiều lần phải xuống hiện trường ghi nhận và xử lý liên quan tranh chấp tại khu vực này.

Hiện vụ việc được Công an xã Phú Hòa Đông tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.