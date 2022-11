TP.HCM: Điều tra vụ người đàn ông tử vong sau cuộc nhậu

Ngày 21.11, Công an H.Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ người đàn ông tử vong tại địa bàn xã An Nhơn Tây.

Theo đó, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo về việc ông Nguyễn Văn D. (56 tuổi) tử vong tại nhà của ông N.V.X (ngụ xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi).

Qua ghi nhận lời khai của người có liên quan, sáng 20.11, ông D. cùng một số người khác tổ chức ăn nhậu ở nhà ông X.

Đến chiều, mọi người giải tán ra về, chỉ còn ông D. và ông N.V.L (33 tuổi) ngồi nhậu. Sau đó xảy ra việc cự cãi, ông D. và L. đánh nhau, được chủ nhà là ông X. can ngăn. Cả hai ra phía trước nhà nhậu tiếp.





Không lâu sau, ông D. được đưa vào trong chòi nhà ông X. ngủ. Ông L. lấy xe ra về. Sáng hôm sau ngủ dậy, ông X. phát hiện ông D. đã tử vong.

Nhận tin báo vụ người đàn ông tử vong, lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.