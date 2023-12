TP.HCM: Điều tra vụ người đàn ông tử vong trong quán ăn ở Thủ Đức

Tối 26.12, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông gục tử vong khi đang ăn cháo tại một quán ăn trên địa bàn P.Phước Long B.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Trường S. (57 tuổi, quê Quảng Bình).

Công an khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông tử vong trong quán ăn ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) TRẦN DUY KHÁNH

Thông tin ban đầu, gần 19 giờ cùng ngày, ông S. tới quán ăn trên đường Dương Đình Hội (P.Phước Long B) gọi một tô cháo lòng. Khi ăn chưa hết tô cháo thì ông này bất ngờ run lên rồi gục tử vong tại chỗ.

Người dân phát hiện vụ việc nên trình báo cơ quan chức năng. Thời điểm nạn nhân tử vong, người này ngồi ăn một mình.

Nhận tin báo, Công an TP.Thủ Đức phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ việc. Kiểm tra người nạn nhân, công an thấy có một chiếc điện thoại và một chiếc ví, bên trong có ít tiền cùng giấy tờ tùy thân. Tại đây, công an thu giữ một số mẫu thức ăn và nhiều vật dụng khác để phục vụ công tác điều tra.

Đến hơn 21 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác, Công an TP.Thủ Đức vẫn đang làm việc với chủ quán ăn.

Nguyên nhân vụ người đàn ông gục tử vong trong quán ăn đang được công an tiếp tục làm rõ.