TP.HCM đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh Phòng khám chuyên khoa da liễu ở Q.10

Ngày 13.4, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP tập đoàn Hamier Việt Nam - Phòng khám chuyên khoa da liễu (461 Bà Hạt, P.8, Q.10) tổng số tiền 84 triệu đồng.



Lý do, Phòng khám chuyên khoa da liễu sử dụng các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chiếu tia, sóng) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người) tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.



Phòng khám chuyên khoa da liễu này kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ với giá trị lô hàng vi phạm hơn 16 triệu đồng.

Phòng khám chuyên khoa da liễu hoạt động có biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật. Không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh.

Ngoài bị phạt tiền, Phòng khám chuyên khoa da liễu bị đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh trong lĩnh vực chăm sóc da, tư vấn duy trì về sắc đẹp trong thời hạn 4,5 tháng. Bị tịch thu tang vật vi phạm.

Ngoài ra, Phòng khám chuyên khoa da liễu bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp là 2 triệu đồng có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Nhân viên của Phòng khám chuyên khoa da liễu là Trần Thị Ngọc Linh có hành vi khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Bà Linh bị phạt 35,1 triệu đồng, bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp là 100.000 đồng có được do thực hiện hành vi vi phạm.