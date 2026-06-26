TP.HCM: Định vị hàng trăm ha đất 'vàng' chờ đánh thức ở phường Tam Thắng

Theo lãnh đạo UBND phường Tam Thắng, sau khi hợp nhất 4 phường, Tam Thắng sở hữu quỹ đất phát triển tương đối lớn so với nhiều khu vực đô thị trung tâm khác. Hiện vẫn còn nhiều khu đất có giá trị chiến lược, khả năng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nếu được rà soát, điều chỉnh quy hoạch và khai thác hiệu quả.

Khu đất Paradise được đánh giá "đất vàng" ở khu vực Bãi Sau ẢNH: NGUYỄN LONG

Cụ thể, khu vực Paradise diện tích 220 ha, với lợi thế ven biển có khả năng phát triển các tổ hợp ở kết hợp du lịch, thương mại, dịch vụ và không gian công cộng quy mô lớn.



Khu vực Bàu Trũng diện tích hơn 110 ha, với tiềm năng trở thành trung tâm cảnh quan sinh thái công viên đô thị và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Khu vực sân bay Vũng Tàu diện tích khoảng 180 ha, với vị trí đặc biệt quan trọng trong cấu trúc phát triển đô thị tương lai.

Ngoài ra, quỹ đất hai bên tuyến đường dẫn từ nút giao đường 30 Tháng 4 vào cảng Sao Mai - Bến Đình là trục kết nối trực tiếp giữa khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu, có tiềm năng phát triển các trung tâm logistics, thương mại dịch vụ và đô thị hiện đại. Bên cạnh đó, còn có các khu đất công, đất chuyển đổi chức năng sử dụng và các khu vực chưa khai thác hiệu quả khác trên địa bàn.

Mô hình cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu ẢNH: NGUYỄN LONG

Làm gì để đánh thức các khu đất "vàng"?

Với nhiều lợi thế nêu trên, nhưng theo lãnh đạo UBND phường Tam Thắng, việc khai thác các quỹ đất chiến lược này hiện vẫn còn hạn chế do hiện trạng hạ tầng chưa đáp ứng và một số khu vực chưa triển khai các quy hoạch phù hợp so với yêu cầu phát triển. Điều này làm giảm hiệu quả sử dụng đất và giảm khả năng thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Tại hội thảo, lãnh đạo phường Tam Thắng, các chuyên gia kiến nghị TP.HCM, các cơ quan Trung ương sớm đầu tư tuyến cảnh quan trung tâm kết nối khu vực Cần Giờ Bến Đình - sân bay Vũng Tàu - Bàu Trũng - Paradise - biển. Đồng thời, tăng chiều cao tĩnh không cho các khu vực lân cận để phát huy hiệu quả quỹ đất khu vực này.

Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến để khai thác hiệu quả các khu "đất vàng" ở Tam Thắng ẢNH: NGUYỄN LONG

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu cơ chế đặc thù để khai thác hiệu quả các quỹ đất chiến lược như Paradise, Bàu Trũng, sân bay Vũng Tàu.

Trong tương lai, khu vực sân bay sẽ được định hướng quy hoạch thành khu trung tâm thương mại dịch vụ - tài chính mới. Cùng với đó, khu vực Bến Đình, Bàu Trũng và Paradise sẽ trở thành các khu đô thị, khu du lịch đặc sắc của đô thị mới hiện đại phía nam TP.HCM.

Vì vậy, việc hình thành tuyến cảnh quan (theo trục ngang) kết nối khu vực Cần Giờ Bến Đình - sân bay Vũng Tàu - Bàu Trũng - Paradise - biển Bãi Sau là cần thiết và mang tính định hướng lâu dài.