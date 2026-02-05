TP.HCM đón du thuyền siêu sang trên sông Sài Gòn

Lần đầu tiên, một du thuyền nghỉ dưỡng siêu sang hiện diện trên sông Sài Gòn, góp phần tạo nên kỳ nghỉ lưu trú qua đêm kết hợp nghệ thuật ẩm thực tinh hoa. Tại đây, dòng chảy quen thuộc được định nghĩa lại thành không gian tận hưởng riêng tư, nơi sự xa xỉ được đong đếm bằng chiều sâu cảm xúc.

Trong tâm thức người TP.HCM, dòng sông Sài Gòn từng chứng kiến bao thăng trầm và sự đổi thay của thành phố. Đến khi Sea Stars Cruise xuất hiện, người ta nhận ra dòng sông này không chỉ để ngắm nhìn từ xa, mà còn để trải nghiệm, để "sống" cùng.

Sự xa xỉ của "khoảng lặng" giữa lòng phố thị

Quan niệm tận hưởng gắn liền với những chuyến đi xa dần thay đổi. Khi đời sống vật chất đủ đầy, giới tinh hoa bắt đầu hướng vào bên trong, tìm kiếm giá trị tinh thần khó nắm bắt hơn. Với vị khách có gu thẩm mỹ chọn lọc, sự xa xỉ giờ đây không nằm ở món đồ hiệu hào nhoáng, mà là khả năng tìm thấy khoảng lặng yên tĩnh trong lòng thành phố sôi động với không gian đủ biệt lập, tinh tế, trải nghiệm đặc biệt, để tái tạo năng lượng mà không phải tốn nhiều thời gian.

Sea Stars Cruise là nơi tinh hoa nghỉ dưỡng từng làm nên dấu ấn tại vịnh di sản Hạ Long được chắt lọc và đưa về giữa lòng phố thị TP.HCM

Sea Stars Cruise ra đời từ sự thấu hiểu nhu cầu ấy. Không cần vali hành lý cồng kềnh hay lịch trình bay mệt mỏi, chỉ cần bước lên tàu, sự vội vã phố thị dường như lùi lại phía sau. Thế giới bên ngoài được thay thế bằng làn gió sông trong lành, mùi hương tinh dầu thiên nhiên nhẹ nhàng và cảm giác riêng tư, nơi mỗi khoảnh khắc đều thuộc về sự thư giãn.

Việc Sea Stars Cruise chọn Bến Nhà Rồng làm nơi thả neo mang nhiều tầng ý nghĩa. Sự giao thoa giữa nét trầm mặc của bến cảng trăm năm và vẻ đẹp phóng khoáng từ siêu du thuyền 6 sao mở ra góc nhìn mới cho du lịch sông Sài Gòn. Tại đây, kiến trúc cổ kính và kiệt tác nghỉ dưỡng đương đại cùng cộng hưởng, biến dòng chảy quen thuộc thành không gian lưu trú có chiều sâu.

Không còn là những con tàu lướt qua vội vã, Sea Stars Cruise định vị mình là điểm đến thực thụ trên sông Sài Gòn. Du thuyền được vận hành bởi Sai Gon River Star - đơn vị thuộc Hương Hải Group, thừa hưởng chuẩn mực vận hành quốc tế nghiêm ngặt của gia tộc du thuyền giàu kinh nghiệm tại các vùng vịnh di sản. Chủ sở hữu dự án là Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Gia Minh - Quảng Ninh, đơn vị đầu tư và phát triển các mô hình du lịch nghỉ dưỡng gắn với giá trị di sản, góp phần kiến tạo nền tảng cho những đêm lưu trú đẳng cấp giữa lòng đô thị.

Trải nghiệm đánh thức các giác quan

Không gian của Sea Stars Cruise được thiết kế tách biệt, nơi kiến trúc và thiên nhiên hòa làm một. Thiết kế ưu tiên mảng kính lớn, mở rộng tầm nhìn để du khách cảm nhận sự kết nối liền mạch với dòng chảy, dù ở bất kỳ vị trí nào. Sự cởi mở trong kiến trúc vẫn song hành khoảng lặng riêng tư, đủ tách biệt cho khoảnh khắc nghỉ ngơi hay cuộc hội thoại thân tình.

Sea Stars Cruise tập trung chất lượng lưu trú và trải nghiệm tại chỗ

Trải nghiệm trên Sea Stars Cruise còn là bản hòa tấu của hương vị. Ẩm thực trên tàu được nâng tầm thành nghệ thuật fine dining, những buổi yến tiệc không chỉ nuông chiều vị giác mà chiêu đãi cả ngũ quan. Tại đây, nguyên liệu thượng hạng, từ hải sản tươi ngon đến gia vị nhập khẩu, đều được đầu bếp chế biến công phu.

Nâng ly rượu vang, thưởng thức món ăn được trình bày như tác phẩm nghệ thuật, trong khi bên ngoài cửa sổ, khung cảnh TP.HCM trôi qua êm đềm sẽ khiến du khách cảm nhận được sự thú vị, đặc biệt. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn từ những tòa nhà chọc trời phản chiếu xuống mặt sông, tạo nên phông nền lãng mạn và huyền ảo. Đó là khoảnh khắc cái đẹp của ẩm thực, không gian và cảm xúc hòa làm một.

Sea Stars Cruise - Nơi bản giao hưởng của ẩm thực, không gian và cảm xúc hòa làm một

Chia sẻ về tầm nhìn và tâm huyết đặt vào dự án này, ông Bùi Đức Long, đại diện Đơn vị Vận hành - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sai Gon River Star, cho biết: "Chúng tôi không đặt tham vọng thay đổi cả dòng sông, nhưng chúng tôi muốn thay đổi cách mọi người cảm nhận về nó. Sea Stars Cruise sẽ là 'nơi ẩn trú' lý tưởng tại TP.HCM. Du khách không cần đợi kỳ nghỉ dài ngày hay chuyến bay xa xôi để tái tạo năng lượng. Ngay trên sông Sài Gòn, họ có thể tận hưởng dịch vụ 6 sao và sự chăm sóc tinh tế như tại bất kỳ khu nghỉ dưỡng danh tiếng nào".

Điểm mới ngay trước tết Nguyên đán Bính Ngọ

Theo kế hoạch, Sea Stars Cruise sẽ vận hành từ ngày 5.2, trước thềm tết Nguyên đán. Thời điểm mùa xuân, khi tiết trời TP.HCM dịu mát và nhịp sống chậm lại cũng là lúc thích hợp để tận hưởng khoảng lặng riêng tư. Không phô trương hay hào nhoáng quá mức, Sea Stars Cruise chinh phục giới thượng lưu bằng sự tinh tế, hứa hẹn trở thành mảnh ghép mới làm đa dạng thêm bức tranh phong cách sống của người dân thành phố.

Trong tương lai gần, sông Sài Gòn không chỉ là dòng chảy thương mại nhộn nhịp, mà còn trở thành không gian lưu giữ khoảnh khắc nghỉ dưỡng đẳng cấp. Với vai trò tiên phong, Sea Stars Cruise lựa chọn hiện diện, đồng hành tại sông Sài Gòn để định hình nên điểm đến trải nghiệm mới - dấu ấn thanh lịch mà bất kỳ ai khi đến TP.HCM cũng nên thử. Biểu tượng nghỉ dưỡng tinh tế giữa lòng đô thị sẵn sàng chào đón những vị khách đầu tiên.