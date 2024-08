TP.HCM động thổ dự án nhà ở xã hội đầu tiên trong năm 2024

Dự án nhà ở xã hội Lê Thành Tân Kiên được xây dựng với quy mô lớn, bao gồm 4 block chung cư cao 18 tầng và 2 block thương mại dịch vụ. Tổng diện tích xây dựng chung cư khoảng 127.000m2 và tổng diện tích sàn thương mại dịch vụ khoảng 47.000m2. Dự án cung cấp 1.445 căn hộ nhà ở xã hội theo hình thức cho thuê 49 năm, với diện tích trung bình từ 45 - 50m2, phù hợp với nhu cầu của người dân có thu nhập thấp và trung bình.



Dự án được thiết kế hiện đại, tiện nghi. Các căn hộ được bố trí từ 1 đến 2 phòng ngủ, có ban công riêng để tận dụng tối đa gió trời và ánh sáng tự nhiên, đối lưu không khí trong nhà, giúp tiết kiệm năng lượng và mở ra tầm nhìn rộng thoáng để ngắm cảnh quan cây xanh bên ngoài, đảm bảo không gian sống gần gũi với thiên nhiên. Bên cạnh đó, dự án còn sở hữu hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ bao gồm: cây xanh cảnh quan nội khu, công viên nội khu, hồ bơi, siêu thị, trường mầm non, nhà hàng, spa, gym…

Dự án cũng được trang bị đầy đủ hệ thống PCCC, đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn và quy định chung về PCCC, có đội ngũ bảo vệ và hệ thống camera giám sát an ninh suốt 24/7, hướng đến kiến tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh, hiện đại và tiện nghi cho cư dân. Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 5 phút để đến trường học các cấp, chợ, siêu thị hay bệnh viện và khoảng 15 phút để đến trung tâm huyện Bình Chánh, trung tâm quận Bình Tân, siêu thị Metro, Aeon Mall…

Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại TP.HCM được khởi động trong năm 2024 ĐÌNH SƠN

Dự án nhà ở xã hội Lê Thành Tân Kiên sau khi hoàn thành sẽ không chỉ là nguồn cung đáng kể, đáp ứng nhu cầu cấp bách đối với nhà ở của người lao động, công nhân tại các khu công nghiệp, mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân có thu nhập trung bình - thấp tại TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Công ty TNHH TM-XD Lê Thành nhấn mạnh: Dự án là tâm huyết của công ty, với mong muốn mang đến cho người dân cơ hội có được một chốn an cư lạc nghiệp, góp phần giải quyết bài toán nhà ở cho người có thu nhập thấp tại TP.HCM. Công ty cam kết sẽ triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, mang đến cho cư dân một môi trường sống an lành, tiện nghi và văn minh như nhà ở thương mại. Hiện mức giá cho thuê dự kiến khoảng 22 triệu đồng/m2.

Dự án dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao đến cư dân tương lai vào năm 2026, hứa hẹn sẽ là luồng gió mới của phân khúc nhà ở xã hội dành cho người lao động có thu nhập trung bình - thấp, góp phần thay đổi diện mạo cũng như thúc đẩy an sinh xã hội cho khu vực phía tây TP.HCM.

Công ty TNHH TM-XD Lê Thành là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chuyên về phân khúc dành cho người có thu nhập trung bình, thấp, đặc biệt là phân khúc căn hộ nhà ở xã hội.