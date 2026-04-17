TP.HCM: 'Đột kích' lò giết mổ heo không phép, không kiểm dịch

Ngày 17.4, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 2 (thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM) phối hợp Công an phường Thới An kiểm tra đột xuất một lò giết mổ heo không phép trên địa bàn, phát hiện hàng chục con heo không có giấy kiểm dịch.

Thời điểm kiểm tra, lò mổ ông N.T.A đang nuôi nhốt hàng chục con heo không có giấy chứng nhận kiểm dịch ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Theo đó, khoảng 4 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra căn nhà không số tại khu phố 50, phường Thới An do ông N.T.A làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, ông A. đang giết mổ 2 con heo trên nền đất, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y. Ngoài ra, còn có 23 con heo đang bị nhốt trong chuồng chờ giết mổ để đưa ra thị trường.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy khu vực giết mổ là nhà tạm, quây bằng tôn, nền ẩm ướt, trơn trượt và mất vệ sinh. Heo sống bị nhốt chen chúc trong các ô chuồng xây thô sơ, nhiều con nằm trên nền xi măng bẩn. Việc giết mổ diễn ra ngay trong khu vực chăn nuôi, không có sự tách biệt giữa heo sống và thịt sau giết mổ.

Đáng chú ý, thịt heo sau khi giết mổ được đặt trực tiếp xuống nền gạch còn đọng nước, không có bàn kê hay che chắn, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn. Dụng cụ sơ chế thô sơ, không đảm bảo vệ sinh, khu vực xung quanh không được khử trùng theo quy định. Hệ thống xử lý nước thải, chất thải cũng không đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh và ảnh hưởng an toàn thực phẩm.

Cận cảnh bên trong điểm giết mổ "chui" giữa khu dân cư ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Làm việc với cơ quan chức năng, ông A. khai nhận toàn bộ số heo trên được mua từ Đồng Nai đưa về TP.HCM để giết mổ kinh doanh, nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

Tổ kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông A. về 2 hành vi, gồm: giết mổ động vật tại địa điểm không được cơ quan có thẩm quyền cho phép và vận chuyển động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.

Khu vực nuôi nhốt và giết mổ là nhà tạm, quây bằng tôn, nền ẩm ướt, trơn trượt và mất vệ sinh ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Về biện pháp xử lý, lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với 23 con heo (trọng lượng trung bình khoảng 110 kg/con) để kiểm tra các bệnh như dịch tả heo châu Phi, lở mồm long móng. Trường hợp kết quả xét nghiệm phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý bổ sung theo quy định.

Đối với 2 con heo đã giết mổ (khoảng 209 kg), do không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, ông A. đã làm đơn tự nguyện tiêu hủy toàn bộ.

Công an phường Thới An tiếp tục giám sát, chốt chặn khu vực trên, không để tình trạng giết mổ gia súc trái phép tái diễn.