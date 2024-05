TP.HCM dự báo thường xuyên có mưa to, rất to vào chiều tối

Từ khoảng 16 giờ chiều nay (21.5), các quận trung tâm TP.HCM bị bao phủ bởi mây đen, trời sập tối. Đến khoảng 16 giờ 30 phút, trời bắt đầu có mưa, đến 16 giờ 45 phút thì mưa to. Cùng thời điểm trên, khu vực TP.Thủ Đức, Cần Giờ, Bình Chánh, Củ Chi cũng đang mưa to.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mây giông cũng đang phát triển dần trên khu vực các tỉnh Long An, Tây Ninh có hướng di chuyển tây bắc - đông nam về phía TP.HCM.



TP.HCM sẽ có nhiều cơn mưa to, cục bộ mưa rất to vào chiều tối Nhật Thịnh

Dân khổ sở chuyện cứ mưa là ngập, thêm sốt ruột dự án hàng ngàn tỉ vẫn ì ạch

Đơn vị này cảnh báo, từ 16 giờ tới khoảng 19 giờ, mây giông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo giông, sét cho các khu vực các quận huyện trên, sau mở rộng sau các khu vực lân cận khác gồm: Q.12, Hóc Môn, Bình Tân, Nhà Bè, các quận trung tâm.

Lượng mưa phổ biến từ 10 - 25 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn giông người dân cần đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (tức từ 8 - 17 m/giây).

Theo ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, lúc 13 giờ hôm nay, TP.HCM có mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng gián đoạn. Buổi sáng có mưa rào và giông vài nơi ở Cần Giờ, từ trưa đến 14 giờ không mưa.

Nhiệt độ cao nhất tại Tân Sơn Nhất tính đến 14 giờ là 34oC (giảm 2oC so với hôm qua), độ ẩm thấp nhất 60%. Nhiệt độ tại Nhà Bè lúc 13 giờ là 32oC.

TP.HCM sẽ mưa nhiều vào chiều tối

Cũng theo ông Quyết, 24 giờ tới, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung bộ tiếp tục bị nén và đầy dần lên. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, xu hướng nâng trục dần lên phía bắc. Hội tụ gió tây nam trên các tầng cao tiếp tục duy trì. Gió tây nam trên các vùng biển Nam bộ có cường độ yếu.

Người dân TP.HCM chật vật di chuyển trong cơn mưa to giờ tan tầm Nhật Thịnh

Dự báo thời tiết Nam bộ mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày nắng, có lúc nắng gián đoạn. Đêm có mưa rào và giông rải rác, chiều và tối mai có mưa rào và giông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM có mây thay đổi. Đêm nay có mưa rào và giông rải rác, chiều và tối mai có mưa rào và giông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Ngày nắng, có lúc gián đoạn. Gió tây nam cấp 2 - 3, nhiệt độ cao nhất ngày mai cũng chỉ ở mức 34oC; riêng Nhà Bè, Cần Giờ cao nhất 33oC.

Từ 2 - 7 ngày tới, hội tụ gió tây nam trên các tầng cao hoạt động suy yếu dần và hoạt động tốt trở lại từ ngày 27.5. Gió đổi hướng với cường độ yếu trên các vùng biển Nam bộ, từ khoảng ngày 27.5 trở đi gió tây nam hoạt động trở lại với cường độ mạnh dần.

Do đó, dự báo thời tiết Nam bộ từ 2 - 7 ngày tới, mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày nắng, có lúc gián đoạn. Chiều, tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng từ ngày 27.5 mưa có xu hướng gia tăng, trưa và chiều tối có mưa rào và giông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, đêm có mưa rào và giông rải rác.

Cống lại bung nắp, nước chảy xối xả trong cơn mưa trắng trời